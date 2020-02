Video: Am Freitag, den 21.02.2020 um 12:05 Glockenguss in Sinn – Neue Glocke für Brilon

brilon-totallokal: Um Punkt 12:05 Uhr am 21.Februar wurde die neue Glocke für die Propsteikirche in Anwesenheit vieler Briloner in Sinn gegossen. Propst Dr. Reinhard Richter segnete die noch flüssige Glocke.

Video: Ulrich Trommer

