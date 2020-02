Erfolgreiches Langlauf-Wochenende für die Leistungssport gGmbH

DM-Titel im Teamsprint für Duo Stölben und Hartmann



brilon-totallokal: Deutsche Meister im Teamsprint – bei den Deutschen Meisterschaften der Langläufer konnten sich Jan Stölben (SK Wunderthausen) und Birger Hartmann (VFL Bad Berleburg) am letzten Tag den Titel im Teamsprint bei den Junioren sichern. Auf den anspruchsvollen Strecken in Oberstdorf, auf denen im nächsten Jahr die Nordische Ski-WM ausgetragen wird, liefen sie am Ende nach einem sehr spannenden und guten Wettkampf als sechste im Gesamtfeld ins Ziel und konnten alle Junioren Teams hinter sich lassen.

Gestartet waren die Titelkämpfe am Freitag mit einem Sprint, bei dem Ilva Kesper (SC Willingen) wieder einen guten Wettkampf zeigte und mit Platz 4 im Prolog und Platz 5 im Finale abschloss. Martha Hedrich (SK Wunderthausen) hatte etwas Pech da sie im Prolog Stürzte und somit die Top 15 Platzierung leider nicht ins Ziel laufen konnte. Bereits am Freitag zeigte sich Birger Hartmann in guter Form und konnte in der U20 die Bronze Medaille gewinnen. In der Gesamtwertung der Männer belegte er damit Platz 10.

Die U16 Sportler Janne Bernshausen und Jonas Schmidt (Beide SC Rückershausen) liefen wie auch in den letzten

Wettkämpfen um Platz 20. Max Bernshausen (SC Rückershausen) und Scott Schmitz (SK Wunderthausen) lagen nach dem Prolog auf Platz 14 und 19. Durch nicht Einhaltung des Starters der festgelegten Startzeiten kam es bei den beiden Jungs zu einem verpassten Start. Ein erfolgreicher Protest durch den Stützpunkttrainer Stefan Kirchner hatte zur Folge, dass Beide im Endlauf starten durften. Hier belegte Max Bernshausen Platz 19 und Scott Schmitz Platz 22. Jan Stölben hatte von Beginn an Probleme und kam nicht gut in den Wettkampf am Ende war es 13 bei den Junioren. Melina Schöttes machte mit Platz 7 bei den Damen einen sehr guten Prolog und ließ auch einige

Weltcupathletinnen hinter sich. Am Ende belegte sie Rang 11 bei der DM.

Am Samstag folgte der Einzelwettkampf in der freien Technik. Birger Hartmann konnte an die gute Leistung vom Vortag anknüpfen und erreichte Platz 8 in der Junioren Klasse. Ilva Kesper gelang dies leider nicht ganz. Über die 5km Strecke sicherte sie sich in der U16 aber einen guten 15. Platz. Jan Stölben lag in dem Rennen der U18 bis zur Halbzeit im gleichen Bereich. Am Ende hieß es im Ziel für ihn Platz 19. Max Bernshausen belegte Platz 18 bei den Junioren. Scott Schmitz hatte einen Kilometer vor dem Ziel in der letzten Runde einen Sturz und viel von Platz 15 somit auf Platz 24 zurück. Die seit dem Schulhalbjahr wieder zurück gekehrte Zoe Delgado (die noch für Thüringen startet) erreichte nach längerer Wettkampfpause mit Platz 9 ein gutes Ergebnis.

Am Sonntag stand abschließend noch für alle Klassen der Team Sprint der Deutschen Meisterschaften in der Freien

Technik auf dem Plan. War die Strecke am Tag vorher durch die Witterungsbedingungen noch weich und schwer, wurde sie durch das Salzen am letzten Tag sehr fest und schnell. Hier konnte das U16 w Team mit Ilva Kesper und Martha Hedrich Platz 11 erlaufen und verpassten die Top 10 nur knapp. Jonas Schmidt und Janne Bernshausen lagen lange um Platz 8 vielen am Ende aber in der U16m auf Platz 12 zurück. Ein starkes Rennen liefen Scott Schmitz und Max Bernshausen in der U18 m. Zwischenzeitlich lag das Team auf Platz 2 und 3 in einem engen spannenden Wettkampf zwischen vier Teams. Auf der Zielgeraden konnte Max Bernshausen aber Bronze nicht mehr ganz erreichen somit war es am Ende ein guter vierter Platz.

Somit also insgesamt ein sehr erfolgreiches Wochenende für das Langlaufteam der Leistungssport gGmbH WSV/HSV, das sich auf Grund der schwierigen Trainingsmöglichkeiten bei den aktuellen Witterungsbedingten nicht optimal auf diesen Saisonhöhepunkt vorbereiten konnten

Bild: Jan Stölben und Birger Hartmann

Quelle: Heike Bienstein – Leistungssport gGmbH WSV/HSV

