Sportabzeichen im DRK-Familienzentrum Thülen

Auch in diesem Jahr haben die Kinder des DRK-Familienzentrums Thülen wieder erfolgreich am Mike-Sportabzeichen teilgenommen.

brilo-totallokal: Dafür haben die kleinen Sportler in den letzten Wochen fleißig trainiert. Es wurden verschiedene Stationen zum Werfen, Fangen, Balancieren, Springen, Klettern und Rollen aufgebaut. Beim Baumstammrollen kam es nicht nur auf das Vorwärtsrollen, sondern auch darauf an, in der richtigen Richtung zu bleiben. Der Ausdauerlauf und der Sprung vom Kasten gehörten zu den leichteren Übungen.



Am Tag der großen Auszeichnung gab es zuerst ein gesundes und ausgiebiges Sportlerfrühstück. Im Anschluss erhielten 56 Kinder im Alter von ein bis sechs Jahren vom Maskottchen MIKE das Sportabzeichen, bestehend aus Urkunde und Anstecker. Frau Figge-Rohde von der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten eG gratulierte ebenfalls.



Das MIKE-Sportabzeichen ist ein Projekt des KreisSportBundes Hochsauerlandkreis und den Volksbanken im HSK mit dem Ziel, dem allgemeinen Bewegungsmangel im Kindesalter entgegenzuwirken und die Kinder möglichst frühzeitig für Sport und Bewegung zu begeistern.

Quelle: Simone Ferraz – DRK Brilon KiTa gGmbH / Bild: DRK Brilon



