In der Jahreshauptversammlung des Löschzug Brilon blickte Löschzugführer Thomas Böddicker auf ein intensives Jahr 2019 zurück.

brilon-totallokal: Neben der Ausrichtung des Leistungsnachweises des HSK mit einer Rekordbeteiligung von über hundert Gruppen, dem erfolgreichen Jubiläumswochende im Mai wurden von den 82 Einsatzkräften auch noch ein Höchststand an Einsätzen bewältigt. Der Löschzug Brilon wurde zu 182 Einsätzen alarmiert. 45 Brandeinsätze, 55 Technische Hilfeleistungen und 37 sonstige Einsätze führten zu 2193 einsatzbedingten Stunden. Die 45 Fehlalarmierungen liegen ebenfalls auf einem hohen Niveau.

Um für die Einsätze gerüstet zu sein, bilden sich die Einsatzkräfte regelmäßig fort. Hier wurden 5692 Stunden auf Lehrgängen, Seminaren oder bei Dienstabenden verbracht. Weitere Dienste wie das Absichern von Veranstaltungen und die Übernahme von überörtlichen Aufgaben kommen noch hinzu.

Etwas ruhiger aber immer noch sehr aktiv ist die Ehrenabteilung des Löschzug Brilon. 20 ehemalige Einsatzkräfte treffen sich regelmäßig und verbringen ihre Zeit im kameradschaftlichen Umfeld. Wiederum sehr aktiv sind auch die 17 Jugendlichen der Jugendfeuerwehr. Mit 53 Terminen treffen sich die Jugendlichen und ihre Betreuer fast jede Woche. Dabei sind über 50% der Termine ohne Feuerwehrbezug und festigen den Gemeinschaftssinn.

Dieser Gemeinschaftssinn der 119 Mitglieder des Löschzug Brilon macht die Übernahme der vielfältigen Aufgaben erst möglich und dafür dankte Löschzugführer Böddicker allen Mitgliedern.

Auch der Leiter der Feuerwehr Wolfgang Hillebrand und Bürgermeister Dr. Bartsch dankten den Anwesenden für den ehrenamtlichen Dienst. Soviel Freiwilligkeit ist keine Selbstverständlichkeit und der Kitt für die Gesellschaft innerhalb der Stadt Brilon, so Bürgermeister Bartsch.

Bartsch konnte einige Feuerwehrleute für langjährige Mitgliedschaft ehren. Eine ganz besondere Ehrung erhielt Ewald Reermann mit der Ehrennadel in Gold für 70 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr Brilon. Die Ehrennadel in Gold für 50 Jahre erhielt Herbert Klaholz, Franz-Josef Böddicker, Albert Heinemann und Karl-Heinz Gockel. Ferdinand Drescher wurde für 40 Jahre mit der Ehrennadel in Silber geehrt. Für 25 Jahre aktive Mitgliedschaft erhielt Maik Reermann das Feuerwehrehrenzeichen in Silber.

Die Voraussetzungen für Beförderungen sind die aktive Beteiligung am Dienst und das erfolgreiche Bestehen von Lehrgängen. Auch hier zeigt sich die Einsatzbereitschaft der Mitglieder des Löschzug Brilon, wofür Wehrführer Hillebrand herzlich dankte. Hillebrand beförderte 13 Einsatzkräfte zu höheren Dienstgraden. Franz Gramlich, Jonas Lahme und Simon Bange wurden Feuerwehrmann. Marvin Thiele, Jannick Heines, Felix Schmidt und Mathis Jacobi jeweils zum Oberfeuerwehrmann und zum Hauptfeuerwehrmann wurde Felix Schreckenberg befördert. Daniel Becker, Benedikt Hoppe und Jan Böddicker wurden zu Unterbrandmeistern und Phillip Strohmenger zum Oberbrandmeister befördert. Den zweithöchsten Dienstgrad in der freiwilligen Feuerwehr erhielt Brandoberinspektor Michael Klaholz.

Bild Beförderungen: (1.v.L.) Löschzugführer Böddicker, (v.R.) stv. Löschzugführer Marc Heines, Bürgermeister Dr. Bartsch, Wehrführer Hillebrand sowie die Beförderten des Löschzug Brilon

Vielen Dank möchte aber auch der Löschzug Brilon aussprechen. Den Firmen in Brilon, die uns u.a. bei der Ausbildung unterstützen. Der Stadt Brilon, die alles unternimmt um die Rahmenbedingungen zu verbessern und ganz besonders den Bürgerinnen und Bürgern aus Brilon. Die zahlreichen Besucher auf unserem Jubiläum und die vielen positiven Rückmeldungen freuen uns sehr.

Bild / Titel (1.v.L.) Löschzugführer Böddicker, (v.R.) stv. Löschzugführer Marc Heines, Bürgermeister Dr. Bartsch, Wehrführer Hillebrand sowie die Geehrten des Löschzug Brilon

