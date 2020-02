Nach Treffen im Caritasverband Brilon laden die GRÜNEN zum Arbeitskreis Klima & Energie ein

Mitglieder und Interessierte des Grünen Ortsverbandes Brilon trafen sich zum Informationsaustausch mit Vertretern des Caritasverbandes Brilon.

brilon-totallokal: Geschäftsführer Heinz-Georg Eirund gab einen Überblick der Aufgaben und Herausforderungen des breit aufgestellten Sozialverbandes. Nadine Gebauer lieferte einen spannenden Einblick in die ehrenamtliche Arbeit der Youngcaritas und Uli Schilling stellte das aktuelle Armutskonzept zur Diskussion. Als zentrale Anregungen für die Briloner Kommunalpolitik stellten sich die finanzielle Förderung des Warenkorbes und die Möglichkeiten zur politische Mitgestaltung und gesellschaftlichen Beteiligung von jungen Menschen in der Stadt Brilon heraus.

Nach dem Termin im Caritasverband lädt der Grüne Ortsverband nun alle Mitglieder und Interessierten zum nächsten Arbeitskreis ein. Am Dienstag, 10.März geht es ab 19 Uhr um den wichtigen Themenkomplex Klima und Energie. Ort des Arbeitskreises ist diesmal die Ratsschänke in Brilon. Interessierte melden sich zur besseren Planung gerne unter [email protected] an.

