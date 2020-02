VDN Fotowettbewerb „Augenblick Natur!“ 2020 startet am 01.03.

„Den besonderen Moment festhalten“

brilon-totallokal: Den Augenblick abzuwarten und zu erkennen, der einen besonderen Moment Natur in einem Foto festhält, braucht Geduld. So wirbt in diesem Jahr das Motiv „Schneckenwetter“ von Naturfotograf Thomas Kaiser mit einem ungewöhnlichen Sympathieträger für den Fotowettbewerb „Augenblick Natur!“ und die Entdeckung dieser neuen Langsamkeit. Am 1. März 2020 startet die neue Runde des VDN-Fotowettbewerbs “Augenblick Natur!”.

Zielsetzung des Fotowettbewerbs “Augenblick Natur!“ 2020 ist es wieder, die einzigartige Vielfalt und Schönheit unserer heimatlichen Landschaften aufzuzeigen und die Naturparke sowie Geoparks mit ihren verschiedenen Facetten einer breiten Öffentlichkeit bekannt zu machen. Gesucht werden hierzu ausdrucksstarke Motive – jeweils aufgenommen aus der ganz persönlichen Perspektive der Besucher.

Alle Bilder des Wettbewerbs werden auf einem eigens dafür eingerichteten Internetportal auf der Website www.naturparkfotos.de veröffentlicht. Die 100 besten Bilder des Wettbewerbs werden monatlich von den Besuchern des Portals gewählt (vote per click). Aus diesen Top 100 wählt die dreiköpfige Jury jeden Monat die 10 besten aus. Die Monatssieger werden mit attraktiven Gewinnen prämiert, der Jahressieger wird am Ende des Wettbewerbs mit einem Fotoworkshop mit dem Fotojournalisten und Naturfotografen Hans-Peter Schaub belohnt.

Der Fotowettbewerb „Augenblick Natur!“ wird seit 2007 von Kaufland unterstützt. In diesem Jahr wird er präsentiert in Kooperation mit der Zeitschrift “NaturFoto”, der Firma Novoflex und Kaufland Foto mit freundlicher Unterstützung von CEWE sowie dem Rheinwerk Verlag. Bis heute wurden von den Nutzern des Fotoportals www.naturparkfotos.de über 140.000 Fotos eingestellt.

Weitere Infos über Naturparke und Geoparks finden Sie auf www.naturparke.de

Infos zum Wettbewerb erhalten Sie auf www.naturparkfotos.de

Foto: VDN/T. Kaiser

Quelle: Ulrich Köster – Verband Deutscher Naturparke e. V. (VDN)

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon