Rentner zahlen 42 Milliarden Euro Steuern

Mit einem Ratgeber vom Bund der Steuerzahler die Steuerzahlung verringern

brilon-totallokal: Im März beginnen die Finanzämter mit der Bearbeitung der Steuererklärungen für das Jahr 2019. Bis zum 31. Juli 2020 muss die Steuererklärung beim Finanzamt sein. Das gilt auch für Rentner, die seit Jahren immer stärker zur Kasse gebeten werden – sie zahlen jährlich 42 Milliarden Euro an Steuern auf ihre Einkommen.

Zudem werden jedes Jahr mehr Rentner steuerpflichtig. Viele tun sich schwer mit der Steuererklärung, zumal sich in diesem Jahr die Formulare geändert haben. Wie bei einem Baukasten muss man sich nun die für den eigenen Steuerfall passenden Anlagen heraussuchen. Der Bund der Steuerzahler NRW hilft weiter: Bestellen Sie den kostenlosen Ratgeber „Steuererklärung für Senioren 2019“, telefonisch unter 0211 99175-42 oder per E-Mail an [email protected].

Quelle: BdSt NRW

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon