Briloner Heimatbund Brilon fährt nach Weimar und Erfurt

Jahresfahrt des Briloner Heimatbundes

brilon-totallokal: Die Jahresfahrt des Briloner Heimatbundes – Semper Idem führt vom 11. bis 12. August mit einem Hermesbus nach Weimar und Erfurt. Die Abfahrt ist morgens um 6 Uhr. Bei einem Zwischenstopp gibt es ein rustikales Frühstücksbuffet. Nach der Ankunft in Weimar lernen die Teilnehmer bei einem geführten Stadtrundgang das klassische, historische und politische Weimar kennen. Anschließend folgt die Weiterfahrt nach Erfurt. Dort geht es dann mit einer historischen Straßenbahn für zwei Stunden kreuz und quer zur Krämerbrücke und anderen besonderen Orten Erfurts.

Nach dem Bezug des Hotels unternimmt die Gruppe einen kleinen Spaziergang zu dem Restaurant Pavarotti im Gildehaus. Danach kann jeder Teilnehmer Erfurt auf eigene Faust erkunden. Am zweiten Tag geht es zurück nach Weimar. Dort steht ein Besuch mit Führung der KZ-Gedenkstätte Buchenwald auf dem Programm. Im Anschluss können die Teilnehmer noch einmal einen Spaziergang durch Weimar unternehmen.

Die Fahrtkosten mit rustikalem Frühstück, Stadtführung in Weimar, Stadtbesichtigung mit historischer Straßenbahn in Erfurt, Übernachtung im Vier-Sterne-Hotel Radisson Blue, Abendessen im Restaurant Pavarotti (ohne Getränke) und Führung in der Gedenkstätte Buchenwald betragen 165 Euro, Einzelzimmerzuschlag 30,00 Euro. Anmeldungen nimmt das Museum Haus Hövener von dienstags bis sonntags zwischen 11 bis 17 Uhr entgegen. In dem Reisepreis ist ein Besuch der Bauhaus – Sonderausstellung im Museum Haus Hövener enthalten.

Quelle: Winfried Dickel

