Delegiertenversammlung KreisChorverband Altkreis Brilon

25 der insgesamt 29 derzeit im ChorVerband Altkreis Brilon organisierten Chöre folgten der Einladung der 1. Vorsitzenden, Frau Anneliese Ortmann, zur Delegiertenversammlung in die schützenhalle Altenbüren.

brilon-totallokal: Nach der musikalischen Eröffnung durch den Chor Altenbürener Sängerfreunde 1979, begrüßte die 1. Vorsitzende die Vertreter der Chöre. Ein Grußwort sprach Herr Ludger Böddicker, stellvertretender Bürgermister der Stadt Brilon.

Der Geschäftsbericht sowie der Rechenschaftsbericht von der Kassiererin Rita Pollmeier wurden von den Anwesenden einstimmig genehmigt.

Bei den anschließenden Wahlen stellte sich die Geschäftsführerin Frau Silke Schüngel aus persönlichen Gründen nicht zu Wahl. Frau Monika Erber vom Chor TonArt wurde einstimmig zur Geschäftsführerin gewählt. Frau Anneliese bedankt sich mit einem Blumenstrauß herzlich bei Frau Schüngel für die geleistete Arbeit. Frau Rita Pollmeier, Schatzmeisterin und Stefan Loerwald, Beisitzer wurden einstimmig von den Anwesenden wiedergewählt. Neu in den Vorstand wurde Alvaro Brendel, als Internetbeauftragter gewählt.

Zum Abschluss der sehr harmonisch verlaufenden Sitzung wurden alle Anwesenden zu dem im laufenden Jahr angebotenen Veranstaltungen eingeladen. Am 03.04.2019 findet eine „Toni singt-Schulung“ statt. Am 29.08.2020 findet in Thülen eine Fortbildungsveranstaltung zum Thema „Mitgliedergewinnung“ mit dem Dozenten Mario Polzer statt und die Landeschorleiterin, Frau Claudia Rübben-Laux, wird am 12.09.2020 eine Veranstaltung für Chorleiter/innen und interessierte Sänger zum Thema Chordirigieren/Probenmethodik anbieten.

Wer einmal das Erlebnis „Chor für einen Tag“ ausprobieren will, ist beim „chorus diem“ richtig. Am 24. Oktober 2020 kann man im Pfarrzentrum in Brilon nach Herzenslust gemeinsam singen. Informationen hierzu finden Sie auch im Internet unter: https://www.cvakb.de/index.php.

Bild: Der Vorstand des ChorVerbandes Altkreis Brilon

Quelle: Karin Kraft – ChorVerbandes Altkreis Brilon

