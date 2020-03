Einladung zur Bürgerversammlung

Wigmannencusen, so hiess Wiemeringhausen vor fast 700 Jahren

brilon-totallokal: Im Jahr 2021 steht unsere 700-Jahr-Feier an. Um dieses Ereignis entsprechend vorzubereiten und dann auch feiern zu können, laden wir alle Wiemeringhauser Bürgerinnen und Bürger zu einem ersten Treffen am Sonntag, 30.12.2018 um 16.30 Uhr in den Speiseraum der Schützenhalleein. Hier sollen erste Ideen und Vorschläge zur Gestaltung des Jubiläums gesammelt werden. Daein solches Ereignis nur mit euren Ideen und eurer Unterstützungdurchgeführt werden kann, hoffen wir auf eine rege Beteiligung.

Quelle: Franz-Josef Weigand – Dorfgemeinschaftsverein Wiemeringhausen e.V.

