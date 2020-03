Am Sonntagabend hat sich in Büren bei einer Familie ein Verdachtsfall auf eine Corona-Virus-Infektion ergeben.

Schließung der Grundschule Harth und des Liebfrauen-Gymnasiums Büren für den 2. und 3. März angeordnet.

Büren. Am Sonntagabend hat sich in Büren bei einer Familie ein Verdachtsfall auf eine Corona-Virus-Infektion (COVID-19) ergeben. Alle Familienmitglieder zeigen bisher keine Krankheitssymptome. Bis zur Klärung, ob eine Infektion tatsächlich vorliegt, wird vom Kreisgesundheitsamt Paderborn vorsorglich die Schließung der Grundschule Harth und des Liebfrauen-Gymnasiums Büren für den 2. und 3. März angeordnet.

Die Stadt Büren steht mit dem Kreis Paderborn und den Gesundheitsbehörden in ständigen Kontakt. „Diese Maßnahmen wurden ergriffen, um mögliche Infektionsketten zu einem frühen Zeitpunkt auszuschließen“, betont Bürgermeister Burkhard Schwuchow während der Pressekonferenz im Paderborner Kreishaus. „Von über 800 Schülerinnen und Schülern des Liebfrauengymnasiums war heute Morgen nur eine Schülerin vor Ort. Auch in der Grundschule Harth konnten die betroffenen Familien schnell informiert werden. Diese Effizienz ist das Ergebnis einer gelungenen Zusammenarbeit mit allen beteiligten Stellen innerhalb weniger Nachtstunden.“

Den betroffenen Schulen sowie den Lehrerinnen und Lehrern spreche er an dieser Stelle seinen Dank aus. In der Schulstadt Büren werde man die aktuellen Entwicklungen genau im Blick haben und mit den einzelnen Schulträgern in ständigem Kontakt bleiben. Es handele sich bislang lediglich um Verdachtsfälle. Ein Testergebnis wird im Laufe des morgigen Nachmittags (3. März) erwartet. Das Ergebnis der virologischen Überprüfung wird maßgeblich dafür sein, welche weiteren Maßnahmen ergriffen werden. Über die weitere Entwicklung wird das Kreisgesundheitsamt unmittelbar berichten. Bürgermeister Burkhard Schwuchow ruft die Bürgerinnen und Bürger zu Besonnenheit auf: „Wichtig ist es jetzt, die Ruhe zu bewahren und sich an die Hygieneregeln im Umgang mit dem Coronavirus zu halten.“

Auf der Homepage der Kreisseite werden durch das Gesundheitsamt insbesondere die Informationen des Robert Koch Institutes möglichst tagesaktuell veröffentlicht.

www.kreis-paderborn.de/kreis_paderborn/aktuelles/pressemitteilungen/Informationen-zu-Coronaviren.php

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon