Caritour: Gut und sicher reisen mit der Caritas

Senioren-Urlaub in Bad Bocklet und Franzensbad

brilon-totallokal: Erholung, Begegnung, Entspannung in guter Gesellschaft: Das können Senioren bei den Caritour-Fahrten des Caritasverbandes Brilon genießen. „Außerdem ist auf jeder Reise ein gut geschulter Begleiter als Ansprechpartner vor Ort“, sagt Koordinatorin Gaby Vogel. Das gilt auch für die anstehenden Reisen im Frühling und Frühsommer. Dort sind noch wenige Plätze frei. Auf dem Programm steht die beliebte Reise nach Franzensbad (Tschechien) vom 12. bis 26.04.2020 an. Dort ist die Gruppe in einem Drei-Sterne-Hotel untergebracht. Nach ärztlicher Verordnung gibt es Kuranwendungen.

Danach geht es gen Bayern nach Bad Bocklet vom 3. bis 15.06.2020. Für diese Reise sind noch einige Einzel- und Doppelzimmer frei. Bei Interesse wenden Sie sich gerne an Gaby Vogel Tel. 02961-97190 oder per E-Mail: [email protected] Auf Wunsch wird auch der aktuelle Reisekatalog zugesendet.

Quelle: Sandra Wamers, Interne | Externe Kommunikation / Marketing Caritas

