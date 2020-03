Das Arnsberger Mehrgenerationenhaus als potentieller „DemografieGestalter 2020“

brilon-totallokal: Das Mehrgenerationenhaus Arnsberg hat sich in diesem Jahr für den Titel des „DemografieGestalters 2020“ beworben und steht in der engeren Auswahl des vom Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend durchgeführten Wettbewerbs. Der „Mehrgenerationenhauspreis“ zeichnet auch in diesem Jahr wieder Projekte aus, die sich generationsübergreifend und mit vielen Angeboten für gesellschaftlichen Zusammenhalt einsetzen. Der Publikumspreis von 2020 läuft unter dem Motto „Engagement ermöglichen und stärken“ und ehrt Projekte, Strategien und Strukturen zur Gewinnung und Unterstützung der Engagierten.

Aus diesem Grund ruft der heimische SPD-Bundestagsabgeordnete Dirk Wiese dazu auf, das Mehrgenerationenhaus zu unterstützen und betont die Wichtigkeit von Begegnungsorten, die allen Menschen offen stehen, unabhängig von Herkunft, Religion und Alter. „Mehrgenerationenhäuser leisten einen wichtigen Beitrag zum Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Dieser ist vor allem in der heutigen Zeit von stetem Wandel von immenser Bedeutung“, so Wiese.

Das Mehrgenerationenhaus Arnsberg legt deshalb seinen Schwerpunkt darauf, ein Angebot zu schaffen, welches so unterschiedlich ist, wie die Menschen selbst. Sein Herzstück sieht das Haus in den offenen Treffs. Hier gibt es die „Bruzelküche“ um gemeinsam zu kochen, das „Cafe Zeitlos“ mit kreativen Angeboten, die „Eltern-Zeit“ oder auch den Ankommenstreff für Geflüchtete.

Aktuell läuft die Abstimmung für den Publikumspreis, an der sich Bürgerinnen und Bürger noch bis Ende März beteiligen und für das Mehrgenerationenprojekt in Arnsberg abstimmen können. Des Weiteren wird es zwischen dem 21. Mai und 7. Juni die Aktionstage Mehrgenerationenhaus geben, welche gemeinsam von Ministerium und dem Bundesnetzwerk Mehrgenerationenhäuser durchgeführt werden. So soll die öffentliche Wahrnehmung des übergenerationellen Engagements verstärkt und die Arbeit von rund 540 Mehrgenerationenhäusern bundesweit aufgezeigt werden.

Mehr Informationen und den Weg zur Abstimmung findet man unter: https://www.mehrgenerationenhaeuser.de/nc/demografiegestalter-2020/

Quelle: Dirk Wiese MdB

