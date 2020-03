800 Jahre Stadt Brilon – Immer wieder stellt sich daher die Frage, was Brilon ohne die Dörfer wäre?

Am 11. März 2020 um 17.00 Uhr geht die Reise durch die Briloner Geschichte in Scharfenberg weiter.

brilon-totallokal: Dieses Mal widmen sich das Museum Haus Hövener, der Briloner Heimatbund – Semper Idem. e.V. und die Stadt Brilon dem 15. Jahrhundert und richten ihren Blick dabei über die Stadtmauern hinaus.

16 Dörfer reihen sich heute um die Kernstadt Brilons. Jedes davon besitzt seine eigene Geschichte, Identität und Charakteristik. Seien es die Almequellen oder das Peter Hendricks Haus in Hoppecke – jede Ortschaft besitzt Sehenswürdigkeiten, die eine Reise dorthin lohnenswert machen. Auch historisch waren die Dörfer immer eng mit der Stadt Brilon verbunden. Manchmal durch Krisen, dann wiederum durch gemeinsame Erfolgsgeschichten entstand über die Jahrhunderte hindurch eine enge Verflechtung zwischen Dörfer und Stadt.

Immer wieder stellt sich daher die Frage, was Brilon ohne die Dörfer wäre? Und genau auf diese Frage versuchen die Veranstalter, der Reihe „800 Jahre Stadt Brilon“ eine Antwort zu finden. Am 11. März 2020 findet der Tag der Dörfer in Scharfenberg statt. Der Ort steht beispielhaft für alle 16 Ortschaften. Am Veranstaltungstag sind alle interessierten Bürgerinnen und Bürger dazu eingeladen, den Ort und die Geschichte auch der anderen 15 Dörfer kennen zu lernen.

Dorfrundgang und Filmvorführung

Um 17.00 Uhr beginnt am alten Feuerwehrhaus der Dorfrundgang, bei dem sowohl die alte als auch die jüngere Vergangenheit anhand von Denkmälern und Gebäuden dem Publikum vor Augen geführt wird. Sowohl das ehemalige Herrenhaus der Adelsfamilie von Weichs als auch das Ehrenmal werden besucht und die spannenden Geschichten dahinter offenbart.

Nach der rd. einstündigen Führung öffnet das Landhotel Schnier seine Türen und lädt zu zwei Vorträgen ein, die sich mit der Wertigkeit der anderen Dörfer von Alme bis Wülfte befassen. Abgerundet wird dieser Blick in die Vergangenheit mit Filmvorführungen aus der Zeitgeschichte, die beweisen, wie lebendig die Dörfer schon immer ihre Kultur auslebten.

„Stadt und Dörfer sind schon immer zwei Seiten derselben Medaille gewesen. Schon die geringe Distanz zwischen ihnen sorgte dafür, dass die Menschen seit 800 Jahren im stetigen Austausch waren. Es gab Licht und Schatten in der Vergangenheit, doch uns geht es vor allem darum, zu zeigen, dass der Kulturraum Sauerland vor allem durch die Kleinode im Sauerland bereichert wird.“ fasst Carsten Schlömer vom Museum Haus Hövener das Ziel der Veranstaltung zusammen.

Treffpunkt

Der Tag der Dörfer beginnt um 17.00 Uhr in Scharfenberg am Feuerwehrhaus (Mittlere Straße 31). Parkmöglichkeiten sind dort vorhanden. Eine Anmeldung ist nicht notwendig und die Teilnahme ist kostenlos.

