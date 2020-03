Aktionsprogramm der Bundesregierung gegen Gewalt an Frauen

Dirk Wiese begrüßt die Ausweitung des Programms

brilon-totallokal: Jede dritte Frau in Deutschland ist mindestens einmal in ihrem Leben von physischer und/oder sexualisierter Gewalt betroffen. Jede vierte Frau hat mindestens einmal in ihrem Leben körperliche oder sexuelle Partnerschaftsgewalt erlebt. Frauen, die Gewalt erleben, brauchen schnelle Hilfe und Unterstützung. “Diese erschreckenden Hinweise auf Handlungsnotwendigkeit müssen ernst genommen und Maßnahmen ergriffen werden, um Gewalt gegen Frauen und Kinder einzudämmen”, so der heimische SPD-Bundestagsabgeordnete Dirk Wiese.

Aus diesem Grund freut sich Dirk Wiese darüber, dass das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ihr Maßnahmenpaket zum Schutz von Frauen und Kindern vor Gewalt fortführt. Im Rahmen dieses Maßnahmenpakets wurde im Februar eine neue Förderrichtlinie verabschiedet, um ein umfassendes Bundesinvestitionsprogramm zu ermöglichen.

In den Jahren 2020 bis 2023 sollen im Rahmen des Bundesinvestitionsprogrammes “Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen” insgesamt bis zu 120 Millionen Euro für den Aus-, Um- und Neubau, die Sanierung und den Erwerb von Hilfseinrichtungen im Rahmen innovativer Projekte bereitgestellt werden. Durch dieses Investitionsprogramm sollen Hilfs- und Beratungsangebote in den Ländern und Kommunen unterstützt werden.

Ziel ist dabei die Erprobung von passgenauen Maßnahmen zur Verbesserung der Erreichbarkeit, Zugänglichkeit und Funktionsfähigkeit von Hilfseinrichtungen für gewaltbetroffene Frauen und deren Kinder in kommunalen, regionalen und überregionalen Sozialräumen im Rahmen eines Modellprogramms. Hilfe und weiterführende Informationen für Betroffene finden sich auf der Website der Initiative #Stärker als Gewalt unter www.staerker-als-gewalt.de.

