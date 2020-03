Ausbildungsbörse Brilon Olsberg wegen Corona abgesagt

Ausbildungsbörse Brilon-Olsberg 2020, geplant für den 18. März, kann nicht stattfinden.

Olsberg/Brilon. Auf Grund der unklaren Lage rund um das „Corona-Virus“ kann die Ausbildungsbörse Brilon Olsberg 2020, geplant für den 18. März, nicht stattfinden. Die Vorbereitungen waren bereits sehr weit fortgeschritten, doch die Städte Brilon und Olsberg als Veranstalter sind sich einig: „Die Sicherheit der Aussteller und der Besucher steht an erster Stelle. So wie die Entwicklung derzeit ist, kann niemand sagen, wie sich die Situation am Veranstaltungstag darstellt.“ Das Kreisgesundheitsamt rät grundsätzlich von der Durchführung von Großveranstaltungen ab. Daher gab es für die Veranstalter keinen Entscheidungsspielraum.

Die Ausbildungsbörse Brilon Olsberg ist mit 125 Ausstellern die größte Ausbildungsmesse dieser Art in der Region. Man hat mit 1.500 Besucherinnen und Besuchern gerechnet. Für 2021 ist die Durchführung wieder vorgesehen.

Quelle: Angelika Beuter, Presse und Öffentlichkeitsarbeit / Stadt Olsberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon