DIGITAL X WEST – Absage der Veranstaltung am 26.03.2020

Die DIGITAL X bringt nicht nur die wichtigsten Digital-Themen, spannendsten Innovationen und hochkarätigsten Speaker in die Regionen des Landes, sondern auch viele Menschen zusammen.

brilon-totallokal: Damit einher geht natürlich eine gewisse Fürsorgepflicht Ihrer Gesundheit gegenüber – gerade auch in Zeiten des sich ausbreitenden Corona-Virus.

Wir, das DIGITAL X Projektteam, haben uns schweren Herzens dazu entschieden, die für den 26. März in Bochum geplante DIGITAL X WEST nicht stattfinden zu lassen und das Event im Interesse der Gesundheit aller Gäste, Partner und Mitarbeiter*innen zu verschieben.

Wir haben die aktuelle Situation bezüglich der Übertragungen und Infektionsketten des neu aufgetretenen Corona-Virus zum Schutz aller Teilnehmer*innen sorgfältig geprüft. Um die weitere Verbreitung des Virus sowie mögliche Einzel- oder Gruppeninfektionen unserer bereits registrierten 1.500 Gäste zu verhindern, haben wir uns entschlossen, die DIGITAL X WEST zum jetzigen Zeitpunkt nicht durchzuführen. Die Gesundheit und Fürsorge für alle Teilnehmer*innen ist für uns oberstes Gebot. Wir können und wollen hier keine Risiken eingehen.

Auch wenn die DIGITAL X WEST jetzt nicht stattfinden kann, werden wir versuchen, noch einen Termin im Jahr 2020 zu finden. Sobald dieser feststeht, werden wir darüber informieren.

Zum Hintergrund DIGITAL X ist Europas größte, branchenübergreifende Digitalisierungsinitiative. In ihr engagieren sich über 200 nationale und internationale Partner. Sie tourt im Frühjahr 2020 durch sechs deutsche Regionen. Das große Finale der Digital X 2020 findet am 19. und 20. November in Köln statt. Das Konzept: vernetzen, austauschen und voneinander lernen im Sinne des digitalen Fortschritts. Die besten Unternehmen werden mit dem „Digital Champions Award“ ausgezeichnet. Weitere Details zur Digitalisierungsinitiative finden Sie hier und unter www.telekom.com/digitalx.

