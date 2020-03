Kinderprinz Alexander der I. regiert in Hoppecke

Am Karnevalssonntag feierten in der gut besuchten Hoppecker Schützenhalle auch die kleinen Narren und Narrenesen ganz groß.

brilon-totallokal: Nach dem Einmarsch und der Begrüßung eröffnete die Minigarde mit ihrem Tanz das Programm. Die jüngste Garde der Carnevals Gesellschaft zeigte dem Publikum, dass in ihnen kleine Gardetalente schlummern. Tosenden Applaus gab es für das Nachwuchs Solomariechen Anna Stenger, welche einen beeindruckenden Tanz und viel Akrobatik auf die Bühne legte. Weiter ging es mit dem Kindershowballett aus Messinghausen, die mit ihrem Indianertanz ebenfalls ihr Können unter Beweis stellten und den Allerjüngsten: dem Kindergarten Hoppecke „die kleinen Strolche“.

Höhepunkt des Nachmittags war die Proklamation des neuen Kinderprinzen. Prinz Alexander, aus dem Hause Müller, regiert für die kommende Session die Hoppecker Kindernarren. Alexander ist amtierender Kinderschützenkönig, spielt im Musikverein und ist ebenfalls im Sportverein als Fußballer aktiv. Zu seinen Ehren tanzte für ihn die Midigarde, die die Stimmung in der Halle weiter anheizten. Nach der Proklamation präsentierte auch die Maxigarde der CGH einen eindrucksvollen Tanz und kassierte hierfür Zugaberufe. Einer der letzten, aber auch spektakulärsten Tänze zeigte das Hoppecker Jugendshowballett mit ihrem Kampf zwischen Cowboys und Indianern.

Zum Schluss des Programms durften noch einmal alle Kinder gemeinsam auf die Bühne und für einen gelungenen Programmabschluss sorgen. Der Musikverein Hoppecke spielte bis in den frühen Abend noch stimmungsvolle Karnevalslieder und die Gewinne der großen Tombola konnten endlich eingelöst werden. So verbrachten Groß und Klein, Jung und Alt ein grandioses Karnevalsfest in der vollen Schützenhalle.

Die Veranstalter TuS Hoppecke, Musikverein Hoppecke, Schützenverein und der Carnevalsverein bedanken sich bei allen Aktiven, Helfern und dem Publikum für einen überaus gelungenen Nachmittag. Wer Interesse hat auch einmal auf Kinderkarneval als Tänzer oder Redner auf der Bühne zu stehen, kann sich gerne bei der Carnevals Gesellschaft Hoppecke melden.

Quelle: Katharina Schmelter – Carnevals-Gesellschaft Hoppecke 1861 e.V.

