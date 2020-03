Klangkosmos Weltmusik mit „Safar“

Feinste Klänge vom Hindukusch

brilon-totallokal: Das Team der BWT-Brilon Kultour und die Evangelische Kirchengemeine Brilon laden mit freundlicher Unterstützung der Firma Oventrop zum nächsten Konzertabend der Reihe „Klangkosmos Weltmusik“ ein.

Zu Gast ist am Sonntag, 15. März 2020 um 19.30 Uhr in der Evangelischen Stadtkirche „Safar“ mit Sufi-Musik und klassischen Stücken aus der Blütezeit afghanischer Musikkultur.

Es lohnt sich, einige spannend-bewegte Momente der Musikgeschichte des Landes am Hindukusch mit dem Ensemble des „Afghanistan National Institute of Music“ (ANIM) zu erkunden. Alle afghanischen Kulturregionen steuerten zur Musik Instrumente, Gattungen und Stile bei und so entwickelte sie ihren außergewöhnlichen Reichtum und ihre Vielfalt.

Die Kunstmusik ist mit ihren melodischen Skalen sehr nahe an der klassischen nordindischen Musik. Daneben gibt es eine große Vielfalt volksmusikalischer Lieder und Tänze aus allen Regionen des Landes.

Der Eintritt ist frei – eine Spende vor Ort willkommen. Nähere Informationen zu diesem vom Kultursekretariat NRW in Gütersloh geförderten und der Firma Oventrop freundlich unterstützten Konzert erhalten Sie bei der BWT-Brilon Kultour unter Tel.: 0 29 61 / 96 99 50 oder per E-Mail [email protected]

