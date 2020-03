IRISH SPRING – Festival of Irish Folk Music

Donnerstag, 12. März 2020, 19.00 Uhr * Wandelhalle Bad Wildungen

brilon-totallokal: Bad Wildungen. Das wohl wichtigste Frühlings-Folk-Festival des Landes wird auf der 20. Tournee am 12. März auch in Bad Wildungen Station machen. In einer fast dreistündigen Show wird eine bunte Truppe exzellenter Musiker und Tänzer auf die einzigartige irische Weise musikalisch den Winter-Blues vertreiben.

Virtuose und charmante Musiker bezaubern mit Jigs, Reels und Hornpipes von Tradition bis Moderne, den typischen Tanzrhythmen, die man aus dem Irish Folk kennt und liebt. Dazu die gesungenen Balladen und Tänzerinnen. Zwei der drei Gruppen kommen aus dem vom Brexit geplagten Nordirland: Der traditionelle Sänger Niall Hanna, begleitet von Stephen Loghran, präsentiert gefühlvolle eigene Stücke. Connla, ebenfalls aus Nordirland und weltweit gefragt, fasziniert mit modernem Folk-Sound auf akustischen Instrumenten wie Dudelsack, Harfe, Trommel und Flöten und intensivem Gesang. Dritter im Bunde ist Akkordeon-Kraftwerk David Munnelly mit seinem Trio aus dem westirischen County Mayo mit tanzbaren Jigs, Reels und Hornpipes, sowie der magischen Stimme von Anne Brennan. Immer wieder bieten perkussive Steptanz-Einlagen visuelle Highlights.

Im Festivalprogramm 2020 sind mit dabei:

Niall Hanna & Stephen Loghran – Fresh Trad Songs and Music

– Fresh Trad Songs and Music David Munnely Band feat. Anne Brennan – Powerhouse Folk

– Powerhouse Folk Connla – Modern Folk from Northern Ireland

– Modern Folk from Northern Ireland Step Tanz N.N.

N.N. Festival Finale Session

Zum Abschluss dann das große „Festival Finale“, bei dem alle Musiker noch einmal die Bühne stürmen und das Publikum mitreißen, in einen unwiderstehlichen Mix aus Songs und Tänzen – bis der Vorhang fällt! Das genaue Programm steht demnächst auf der Bad Wildunger Website; Karten kann man allerdings schon jetzt erwerben. Der Eintritt kostet auf allen Plätzen 25,- Euro (ermäßigt mit Gästekarte 23,- €)

Ticketservice:

bei den Kur- und Tourist-Informationen

Bad Wildungen, Brunnenallee 1 und Reinhardshausen, Hauptstraße 2,

sowie im Internet auf www.bad-wildungen.de oder www.reservix.de

Quelle: Reckhard Pfeil – Stadtmarketing Bad Wildungen

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon