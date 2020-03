Olsberg ASLAN® Klinik zum Thema: Stärkung des Immun-Systems zu Zeiten von Corona

ASLAN® Klinik Olsberg – Regenerations- & Präventionsmedizin

brilon-totallokal: Olsberg. Das Geheimnis unserer Gesundheit heißt Regeneration: Damit ist die Fähigkeit gemeint, die unser Organismus von Natur aus besitzt, gesund zu bleiben und sich gegen Krankheiten zu wehren. Dies trifft besonders auf die dunkle Zeit zu. Gerade in den Wintermonaten fehlen unserem Körper zur Abwehr von bakteriellen und viralen Erkältungserkrankungen bzw. Grippeerkrankungen (z.B. COVID-19) ausreichend Immun-Abwehrstoffe. Zu wenige Vitamine, Spurenelemente oder Mineralstoffe aber auch zu wenig Bewegung, Licht und Sauerstoff verursachen diesen Effekt. „Die dunkle Zeit macht uns müde, schlapp und krankheitsanfällig“.

Das ASLAN® Behandlungskonzept zur Stärkung des Immun-Abwehrsystems

Das ASLAN® Behandlungskonzept wurde speziell zur Stärkung des Immunsystems für chronisch kranke bzw. geriatrische Patienten entwickelt. Das Behandlungskonzept besteht aus einer kombinierten medizinisch ärztlichen, physikalischen Therapie verbunden mit der speziellen Regenerationstherapie und einer gesunden Ernährung.

Hier hat der Arzt noch Zeit

In einem sehr umfassenden fast einstündigen Erstgespräch mit dem Patienten wird zu Beginn der Behandlung ein individuell umfängliches Therapiekonzept für den Patienten erstellt. Dabei ist Procain immer ein fester Bestandteil des gesamten Behandlungskonzeptes. Procain wird im klinischen Bereich heute u.a. zur Immunstabilisierung eingesetzt. Darüber hinaus findet Procain seinen Einsatz in der kombinierten Schmerztherapie. Beide Bereiche sind in der ASLAN® Klinik eng miteinander medizinisch und therapeutisch verzahnt.

Durch den kombinierten Einsatz ärztlicher und physikalischer Behandlung (Krankengymnastik, Massagen, Elektrotherapie, Magnetfeldtherapie u.a.) verbunden mit verschiedenen Formen der Bäderheilkunde (Inhalationstherapien, Stangerbäder und Wärmetherapien) und der Regenerationstherapien (Sauerstoff-, Ozon-, Entspannungs- und Bewegungstherapien u.v.m.) werden innerhalb des Körpers die Selbstheilungskräfte aktiviert, wichtige Regulationsprozesse unterstützt und die Infektanfälligkeit in jeglicher Art deutlich gesenkt.

Ihrer Zeit weit voraus entwickelte die Namensgeberin Frau Prof. Aslan in den 1960er und 70er Jahren die Grundlage dieses Behandlungskonzept und ließ die medizinische Fachwelt aufhorchen. Frau Prof. Aslan leitete auf der Basis ihrer Forschung Kommissionen der UNO und WHO und wurde damit international bekannt. Im Jahre 1971 wurde sie in Deutschland mit dem „Bundesverdienstkreuz erster Klasse“ ausgezeichnet.

Stärken Sie Ihr Immunsystem zu Zeiten von Corona

Weitere Informationen erhalten Sie ärztlicherseits unter Tel. Nr. 0800- 100 61 70 (kostenfrei) oder 02962-97990

Quelle: ASLAN® Klinik Olsberg / Bild: AdobeStock 238524710

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon