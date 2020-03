40 Jahre Kultursekretariat NRW Gütersloh

Anlässlich des Jubiläumsempfang des Kultursekretariats NRW im Theater Gütersloh am 02.03.20 nahmen der Vorsitzende des WERKKREIS KULTUR MESCHEDE, Josef Lödige, sowie die Vorstandsmitglieder Jürgen Alliger und Bernd Dittloff an der Feier teil.

brilon-totallokal: Als Gratulant aus Düsseldorf war der Parlamentarische Staatssekretär Klaus Kaiser, aus dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW, anwesend.

40 Jahre Räume schaffen, Impulse setzen und Ideen fördern ist das Motto des Sekretariats aus Ostwestfalen. Im Jahre 1980 schlossen sich 24 Städte zum Kultursekretariat NRW Gütersloh zusammen. Heute, 40 Jahre später sind es 79 Mitglieder. Als starkes Netzwerk gestalten sie gemeinsam die Kultur in NRW, in mittleren und kleineren Städten, sowie in ländlich geprägten Regionen. Die Stadt Meschede ist seit 2007 dem Verbund beigetreten, und bedient sich aus den Sparten: Jazz, Weltmusik, Kabarett, Kinderkonzerte, Kinder- u. Jugendtheater, Sommerleseclub und den Kulturstrolchen. Der Vorteil für die Städte liegt klar auf der Hand: Nach Durchführung einer Veranstaltung kann man bis zu 50% Förderung aus dem Haushalt des Kultursekretariats NRW beantragen. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit auch selber Ideen mit einzubringen, und dadurch in verschiedenen Arbeitskreisen teilzunehmen. Der WKM ist durch Bernd Dittloff in der Projektgruppe „Jazz“ vertreten, und Josef Lödige im Arbeitskreis „MusikKulturen“. Jürgen Alliger ist, durch seine früheren beruflichen Tätigkeiten bei der Stadt Brilon, schon seit 20 Jahren mit dem Kultursekretariat verbunden. Ohne die Mitgliedschaft in dem Städteverbund wären viele Veranstaltungen in Meschede wie z.B. BUKAHARA & BANDA SENDEROS bei „Live am See“, oder CaboCubaJazz und der Schimmelreiter in der Bullenhalle nicht möglich gewesen. Aber auch einheimische Musiker, wie Gregor Hengesbach von der Band KAPELSKY, konnten durch die Aufnahme in die Förderung des Kultursekretariats NRW profitieren.

Weitere Mitgliedsstädte aus dem Sauerland sind Arnsberg, Brilon und Schmallenberg. Mit der Delegation aus Meschede, Thomas Mester von der BWT Brilon, Frau Dr. Andrea Brockmann (ehemals Leiterin des Kulturbüros Schmallenberg, jetzt Leitung der Städtischen Galerien und Museen der Stadt Paderborn) und natürlich Ehrengast PStS Klaus Kaiser aus Arnsberg, war das Sauerland in NRW sehr gut vertreten.

Foto: Zwischen den ehemaligen Vorsitzenden des WKM Bernd Dittloff (links) und Jürgen Alliger (rechts) steht der amtierende 1. Vorsitzende Josef Lödige im Theater Gütersloh

Bildrechte: Kultursekretariat NRW Gütersloh / Kai Uwe Oesterhelweg

Quelle: Kultursekretariat NRW Gütersloh

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon