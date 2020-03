Oventrop Olsberg: Auszubildende überzeugen mit guten Leistungen

Oventrop gratuliert den erfolgreichen Absolventen

brilon-totallokal: Neun Auszubildende der Fa. Oventrop haben ihre Abschlussprüfung mit überzeugenden Leistungen bestanden. Vor der IHK Arnsberg schlossen Max Besse, Frederik-Sven Holz, Matthias Grau, Anton Kautz und Sören Lüde ihre Ausbildung zum Industriemechaniker ab. Sophie Schukkei und Tobias Haasler dürfen sich fortan Industriekaufleute nennen.

Außerdem absolvierten Nina Strake und Aline Vorderwülbecke an der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Arnsberg erfolgreich ihre Prüfung zur Betriebswirtin VWA/Bachelor of Arts.

Oventrop gratuliert den erfolgreichen Absolventen zu den guten Prüfungsleistungen.

Die Ausbildung von jungen Leuten hat für Oventrop einen hohen Stellenwert. Jedes Jahr bildet das Unternehmen Auszubildende in den verschiedenen kaufmännischen und gewerblich-technischen Berufen an den Standorten Brilon und Olsberg aus. Auch eine Kombination aus Beruf und Studium in Form dualer und kooperativer Studiengänge in verschiedenen Fachrichtungen ist möglich. Als eines der ersten Unternehmen der Region bietet Oventrop in diesem Jahr den Ausbildungsberuf Produktionstechnologie an.

Aktuell beschäftigt das Unternehmen ca. 1.000 Mitarbeiter, darunter 70 Auszubildende. Die hohe Ausbildungsquote wird auch zukünftig angestrebt.

Weitere Informationen zu den Ausbildungsmöglichkeiten bei Oventrop finden interessierte Schulabsolventen unter karriere.oventrop.com

Quelle: Stephanie Betten – Oventrop GmbH & Co. KG

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon