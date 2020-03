Olsberg & Brilon: Ganz und gar gesund – Kneipen im Sauerland

Im Sauerland erleben die Besucher abwechslungsreiche Kneipp-Anwendungen inmitten herrlicher Natur

brilon-totallokal: Gesundheit! Wenn wir das anderen Menschen wünschen, geht es sowohl um das körperliche, als auch um das seelische und geistige Wohlergehen. Ein ganzheitliches Gesundheitskonzept beinhaltet das Kneippen – und besteht dabei aus fünf Säulen: innere Balance, Genuss, Heilpflanzen, Bewegung, Wasseranwendungen. Im Sauerland gibt es eine Region, die sich dieser Lehre seit über 100 Jahren verschrieben hat und wo Besucher in unverwechselbarer Natur neue Kraft tanken.

Die Städte Brilon und Olsberg sind beide Kneipp-Heilbäder und verbinden diesen Gedanken mit ganz modernen Anwendungen und Angeboten aller Art. Das Besondere: Diese finden nahezu ausnahmslos draußen in der Natur statt. So können sich die Erholungsuchenden etwa aufmachen, den Landschaftstherapeutischen Weg in Brilon zu erkunden, und erleben auf insgesamt 13 Themenstationen Wald, Wiesen und viele Möglichkeiten, innezuhalten – vom märchenhaften Grottenweg bis hin zur ehemaligen Skisprungschanze mit einem tollen Ausblick. Wer die unterschiedlichen Kneipp-Säulen näher kennenlernen möchte, dem bietet der neue Kneipp ErlebnisPark in Olsberg eine tolle Möglichkeit.

Hier erlebt man die Lehre ausgiebig mit allen fünf Sinnen. Wie wäre es bspw. mit Spüren, Riechen und Schmecken im Kräutergarten und der benachbarten Streuobstwiese? Auch der Barfußpfad oder die Entspannungsinseln versprechen intensive Momente, die Mischung aus Gesundheitskonzept und Natur zu entdecken. Eine Besonderheit gibt es auf dem 39 Kilometer langen Kneipp WanderWeg: Denn die Teilnehmer werden eingeführt und begleitet von Kneipp-Animateuren. Diese sind speziell auf das Naturheilverfahren ausgebildet. Sie verabreichen den Wanderern per Gießkanne immer wieder Knie- und Armgüsse und bringen ihnen beim Wassertreten den sogenannten Storchengang bei. Zudem erfährt man eine Menge Wissenswertes über Heilkräuter und die hochspannende Therapie an sich. Übrigens: Olsberg feiert dieses Jahr 125-jähriges Jubiläum seiner eigenen Kneipp-Tradition mit einem großen Gesundheitsfestival am 16. und 17. Mai 2020. Viele weitere Informationen zu den Anwendungen gibt es unter www.tourismus-brilon-olsberg.de. Mehr auch unter www.reiseplaza.de.

Bild: In den Gemeinden Brilon und Olsberg im Sauerland wird die Kneipp-Lehre mit Leben gefüllt. Dazu wird eine Vielzahl an Anwendungen aller Art angeboten – diese finden fast ausnahmslos in der Natur statt. (Foto: epr/Tourismus Brilon Olsberg/Klaus-Peter Kappest)

