Baumpflanzaktion in Brilon: Gemeinsam für klimastabile Wälder

Einladung zur gemeinschaftlichen Baumpflanzaktion am Tag des Waldes (21.03.2020)

brilon-totallokal: Unter dem Motto „Wir pflanzen für das Klima“ findet am Samstag, den 21. März (Internationaler Tag des Waldes) auf dem Eschenberg eine große Pflanzaktion mit Bürgerbeteiligung statt.

Neben Privatpersonen und Familien sind auch Schulen, Kindergärten, Vereine, Unternehmen sowie die Vertreter der Presse eingeladen, an der Pflanzaktion teilzunehmen. Die Setzlinge stellt das städtische Forstamt kostenlos zur Verfügung, Pflanzhacken oder Spaten müssen die Teilnehmer selbst mitbringen. Da es sich bei der Pflanzfläche um keine grüne Wiese, sondern eher um wildes Gelände handelt, sollten die Teilnehmer in Gummistiefeln bzw. festem Schuhwerk und einer der Witterung angepassten Kleindung erscheinen.

Treffpunkt ist um 10 Uhr am Parkplatz „Eschenberg“. Gemeinsam mit der Waldschutzorganisation PEFC werden verschiedene Laub- und Nadelhölzer gepflanzt. „Trockenheit, Stürme, aber vor allem der Borkenkäfer haben unserem Wald in den letzten beiden Jahren stark zugesetzt. Auf den betroffenen Flächen möchten wir nun einen klimastabilen Mischwald aufbauen und damit gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern ein Zeichen der Hoffnung gegen die uns umgebende, anhaltende Kalamität setzen“, erklärt Dr. Gerrit Bub, Leiter des Briloner Forstbetriebs.

Die Pflanzaktion gehört zu einer Reihe von Baumpflanzungen, die im März/April und Oktober/November bundesweit in den PEFC-Waldhauptstädten stattfinden. Den Auftakt macht am Samstag, 7. März, Warstein im Naturpark Arnsberger Wald (PEFC-Waldhauptstadt 2020). Am Tag des Waldes, 21. März, lädt neben Brilon (PEFC-Waldhauptstadt 2017) auch Heidelberg (PEFC-Waldhauptstadt 2018) zum Pflanzen ein.

Um eine kurze Anmeldung vorab unter Tel. 02961 / 794-270 oder [email protected] oder Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH, 02961-96 99 0 oder [email protected] wird gebeten.

Quelle: Dominik Andreas – Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon