Familienbibeltag in der Kita St. Elisabeth

Weißt du eigentlich, wie lieb Gott dich hat? zu diesem Motto veranstaltete die Kita St. Elisabeth in Brilon am 6.3. einen Nachmittag für die Familien ihrer Kita.

brilon-totallokal: Dabei stand das Bilderbuch „Weißt du schon, wie lieb Gott dich hat“, zunächst in Kleingruppen im Rahmen des Kamishibai Erzähltheaters im Mittelpunkt. Hier wurden alltägliche Situationen beschrieben, in denen Gott bei uns ist. Anschließend durften die Familien ein kleines Buch mit Gebeten gestalten, in denen Gebete für alle Situationen, verschiedene Religionen oder auch Personen Platz fanden. Diese waren vorher von den Erzieherinnen teilweise vorbereitet worden, andere wurden auch spontan im Internet gesucht oder es wurden Gebete aufgeschrieben, die die Familien zu Hause beten. Da auch muslimische Familien teilnahmen, fanden auch interreligiöse Gebete in Anlehnung an „Miteinander beten“ von Viola Fromme-Seifert, Naciye Kamcili-Yildiz und Stefanie Poritzki Platz.

Die Seiten des kleinen Buches wurden kreativ von den Familien gestaltet und durften später mit nach Hause genommen werden. Zudem wurde von jeder Familie eine Leinwand mit Händen zum Thema: „Ich halte Dich und Du hältst mich“ oder „Gott reicht uns die Hand“ gestaltet.

Zum Abschluss wurde das Lied: Du bist spitze, von Uwe Lal gesungen“ und diesen Liedvers gab es auch als Postkarte von Kawohl für alle Familien. “…Jemanden wie dich, den gibt es nicht noch mal, so wie du bist, hat Gott dich ausgedacht, er hat sich wirklich wunderbar gemacht!“

Quelle: Manuela Elias – Katholische Kindertageseinrichtung St. Elisabeth

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon