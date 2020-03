Sushi-Workshop bei der VHS Olsberg

“Man lebt 75 Tage länger, wenn man das Glück hat, etwas zu essen, was man vorher nie gegessen hat.” – Japanisches Sprichwort

brilon-totallokal: Die japanische Küche vereint eine lange Tradition mit den Grundregeln der modernen Ernährung. Mit dem schmackhaften Sushi ernährt man sich nicht nur leicht und gesund, sondern liegt damit auch voll im Trend.

In diesem VHS-Workshop bereiten die Teilnehmenden verschiedene Arten von Sushi mit den hier erhältlichen Zutaten zu. Der Kurs findet am Samstag, den 14. März, von 11:00 bis 14:00 Uhr in der Küche der Sekundarschule Olsberg statt. Anmeldungen sind telefonisch unter 02962-3080 sowie online unter www.vhs-bmo.de möglich.

Quelle: Friederike Gretsch – Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon