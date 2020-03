VHS-Workshop: Fotografieren mit der digitalen Spiegelreflexkamera

Im Mittelpunkt dieses VHS-Workshops steht das praktische Arbeiten (Aufnahme) mit der digitalen Spiegelreflexkamera.

brilon-totallokal: Die Teilnehmenden erarbeiten gemeinsam die Grundlagen der Fotografie, wie Blendeneinstellung, Verschlusszeit oder Weißabgleich und setzen diese während der Fotoexkursionen praktisch um. Wie gehe ich mit unterschiedlichen Lichtverhältnissen um? Wie erreiche ich eine geringe oder hohe Tiefenschärfe? Die Fotopraxis besteht aus nützlichen Übungen und bietet die Möglichkeit, das Erlernte direkt anzuwenden. Die Ergebnisse werden anhand der Fotos besprochen. Teilnahmevoraussetzung ist eine eigene digitale Spiegelreflexkamera, die zum Kurs mitgebracht werden muss.

Der Workshop findet am Freitag, den 27. März, von 18:00 bis 21:00 Uhr sowie am Samstag, den 28. März, von 9:00 bis 14:30 Uhr in der KITA St. Martin in Olsberg-Bigge statt. Anmeldungen sind telefonisch unter 02962-3080 sowie online unter www.vhs-bmo.de möglich.

Quelle: Friederike Gretsch – Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

