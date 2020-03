Vertrauen in sich und den Partner – Workshop bei der Tanzsportgemeinschaft Brilon

„Oftmals sehe ich Tänzer, die nicht in den Boden tanzen, die sozusagen haltlos sind. Oder Tanzpaare, die eigentlich zwei Solos gemeinsam auf´s Parkett bringen.“

brilon-totallokal: Diese Beobachtungen macht Lena Trohl immer wieder. Sie studiert Tanz und Choreographie in Bielefeld und weiß wovon sie spricht. Am Dienstag, 14.04. kommt Lena Trohl ins Sauerland und bietet im Auftrag der Tanzsportgemeinschaft Brilon e.V. ab 18 Uhr einen 2-stündigen Workshop an.

Die Techniken, die sie an diesem Abend unterrichtet, gehören zum Bereich Floorwork, Partnering und Contactimpro. Es geht viel um Gefühl, um Achtsamkeit und Loslassen, um Vertrauen in sich und seinen Partner. Die Teilnehmer spüren, dass es beim Tanzen nicht nur um Schritte und Zählzeiten geht, sondern einiges mehr dazu gehört.

Der Kurs richtet sich an Tanzanfänger jeden Alters, die diese wichtigen Grundlagen mit praktischen Übungen erlernen können. Aber auch Paare die schon einige Jahre tanzen, werden bestimmt noch viel neues erfahren, um ihr Miteinander zu intensivieren und zu stärken. Der Workshop findet in der Bahnhofstraße 42 statt und kostet 5 Euro pro Paar. Nichtmitglieder aus umliegenden Tanzschulen und –vereinen sind herzlich willkommen! Da die Plätze begrenzt sind, ist eine schriftliche Anmeldung per Mail an den 1.Vorsitzenden Frank Schlag unter [email protected] zwingend erforderlich.

