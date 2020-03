Sporthelfer in die Vereine bringen

brilon-totallokal: Die Sportjugend des KreisSportBundes HSK lädt alle Jugendvertreter der Sportvereine im HSK zum Kreisjugendtag 2020 herzlich ein. Die Veranstaltung findet am 30.03 ab 18:00 Uhr im großen Sitzungssaal des Kreishauses in Meschede statt.

Der Kreisjugendtag steht in diesem Jahr ganz im Zeichen der neuen Sporthelferausbildung. Die Ausbildung bietet interessierten Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zur aktiven Mitgestaltung von Sportangeboten in der Schule und im Sportverein. Sie berechtigt zugleich zur Teilnahme an den Aufbaumodulen der Übungsleiter C-Ausbildung

Durch einen Impulsvortrag und durch den Austausch mit verschiedenen Experten soll der Dialog und die Diskussion mit den Jugendvertretern zur Thematik aufgenommen werden. Der Nutzen und die Perspektiven für den Verein durch den Einsatz von Sporthelfern werden aufgezeigt.

Darüber hinaus wird zu diesbezüglichen Qualifizierungsmaßnahmen, Projekten und Veranstaltungen informiert. Des Weiteren steht die Wahl des Jugendvorstandes auf der Tagesordnung. Die Tätigkeitsberichte der vergangenen Jahre sind auf der Homepage des KSB zu finden. Noch nicht angemeldete Vereine können sich noch bis spätestens 20.03. per Mail oder Telefon unter [email protected] oder 02904/ 9763 251 nachmelden.

Quelle: André Erlmann

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon