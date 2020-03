Mitgliederversammlung des Hospizverein Brilon mit öffentliche Lesung und Musik

Leben, das den Tod umfängt: Musik und Literatur zu Leben und Tod

brilon-totallokal: Leben, das den Tod umfängt: Unter diesem Titel liest Christina Bergmann vom Evangelischen Kirchenkreis Soest-Arnsberg Lyrik und kurze Prosa unter anderem von Rainer Maria Rilke, Hermann Hesse, Hilde Domin, Ulla Hahn und Michael Ende. Die Pfarrerin für Seelsorge folgt damit der Einladung des Hospizverein Brilon, die alle interessierten Bürger zu der öffentlichen Lesung einlädt. Die Lesung wird vom Gospelchor der Evangelischen Kirche Brilon begleitet.

Die musikalisch-literarische Veranstaltung beginnt am Montag, 23. März, um 19 Uhr im Evangelischen Gemeindezentrum an der Kreuziger Mauer 2 in Brilon. Der Eintritt ist frei. Anschließend findet der Konferenzteil der Mitgliederversammlung statt.

Info: Telefon 0175 631 6641 oder www.hospiz-brilon.de

Quelle: Sandra Wamers – Caritasverband Brilon e.V.

