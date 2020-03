3. Winterberger Stadterlebnis am 9. und 10. Mai nimmt konkrete Formen an

Letzte Anmeldungen für die Kombination aus Gewerbeschau, Autoschau und Stadtfest sind noch möglich

brilon–totallokal : Winterberg. Es nimmt konkrete Formen an, das 3. Winterberger Stadterlebnis am 9. und 10. Mai 2020. Bislang haben sich bereits 78 Aussteller angemeldet. „Die Resonanz ist sehr gut und wir freuen uns über jede weitere Anmeldung. Bis einschließlich 22. März können sich Interessierte gerne bei uns per Mail unter [email protected] oder telefonisch unter 02981 925066 melden und informieren“, sagen Winterbergs Wirtschaftsförderer Winfried Borgmann und die Projektleiterin des Stadtmarketingvereins Winterberg mit seinen Dörfern, Julia Aschenbrenner. Erwartet werden wieder über 100 Aussteller. Das Organisations-Team hat erst vor wenigen Tagen getagt und ist fleißig dabei, nicht nur das Programm zu finalisieren, sondern die angemeldeten Aussteller auf dem Stadterlebnis-Areal zu verteilen. Keine leichte Aufgabe, denn die Organisatoren haben ein wenig am Konzept gefeilt. Bei der dritten Auflage konzentriert sich das Geschehen ausschließlich auf den Innenstadt-Bereich. Die Besucher dürfen sich auf ein kompaktes und übersichtliches Festival-Gelände am 9. und 10. Mai freuen.

Vom Oberen Waltenberg über den Marktplatz und die Hauptstraße bis zur Oberen Pforte wird es auf der gesamten Einkaufsmeile im Herzen Winterbergs ein Stadterlebnis im wahrsten Sinne des Wortes mit einem vielfältigen Aussteller-Portfolio, einem bunten Mix an kulinarischen Angeboten sowie zahlreichen kulturellen Höhepunkten vom Live-Konzert auf der Bühne bis zum Street-Act geben. Auch die thematisch bisher getrennten Meilen werden in diesem Jahr aufgelöst und bunt durchgemischt. Die drei Säulen bleiben wie bisher die Gewerbeschau „GEWI“ sowie die Automeile, die in diesem Jahr eine Autoschau wird und auch das Thema E‑Mobilität in den Fokus nimmt, sowie das Stadtfest mit seinem bunten Rahmenprogramm. Ausbildungs- und Arbeitsplätze sind beim Stadterlebnis natürlich auch wieder Themen, die viele Aussteller im Angebot haben.

Ein Fest von den Bürgern für die Bürger aus Kernstadt und Dörfern

„Das Stadterlebnis soll wieder ein Fest von den Bürgerinnen und Bürgern für die Bürgerinnen und Bürger sein. Wir wollen erneut zeigen, dass Kernstadt und Dörfer zusammengehören und viel Potential gemeinsam haben. Wir wollen die Vielfalt Winterbergs mit seinen Dörfern zeigen und gemeinsam ein tolles Stadterlebnis feiern“, sagt Stadtmarketing-Geschäftsführer Michael Beckmann. Dazu zählt auch wieder das große ehrenamtliche Engagement. Von der Freiwilligen Feuerwehr über die Hittenbörger-Macher bis zum Langewieser Höhengrill, den Vereinen und Gruppen, die sich engagieren und präsentieren, sind wieder viele Menschen aktiv, um aus dem Winterberger Stadterlebnis ein großartiges Fest zu machen.

„GEWI“ Chance für Kundenbindung und Nachwuchs-Werbung

Auch die Tradition der „GEWI“ wird 20 Jahre nach der Première im Jahr 2000 natürlich fortgesetzt. „Viele gewerbliche Unternehmen werden sich und ihr Leistungs-Portfolio wieder präsentieren und damit zeigen, wie vielfältig unsere Unternehmens-Landschaft ist“, sagt der Sprecher der an der GEWI beteiligten Unternehmen, Heijo Krevet. Kundenbindung über eine Gewerbeschau sei gerade in wirtschaftlich anstrengenden Zeiten enorm wichtig und werde sich langfristig auszahlen. Im Blickpunkt steht dabei auch das Handwerk vor dem Hintergrund des Fachkräfte- und Nachwuchsmangels. „Beim Stadterlebnis sind direkte Kontakte mit möglichen Auszubildenden und Fachkräften möglich. Dies ist eine große Chance“, so Wirtschaftsförderer Winfried Borgmann.

Das Jahr 2020 wird das Jahr der E‑Mobilität. Da sind sich vor allem die Auto-Konzerne sicher. Darauf stellen sich auch die heimischen Autohäuser und Werkstätten ein. Auto-Fans können sich also darauf freuen, dass das Thema E‑Mobilität auch bei der Autoschau einen breiten Raum einnehmen wird. Dabei werden die herkömmlichen Antriebsarten und Modelle nicht vergessen. Schließlich sind sich alle Experten einig, dass letztlich ein Mix aus allen Antriebsformen der Schlüssel zum Erfolg wird. Dementsprechend bunt wird die Autoschau mit den Top-Modellen vom Kleinwagen über den Familien-Van bis zur sportlichen Luxusklasse werden.

Buntes kulinarisches und kulturelles Angebot

Nicht vernachlässigt wird neben der GEWI und der Autoschau der kulinarische und kulturelle Teil des Stadterlebnisses. So wird es wieder ein leckeres Angebot an Speisen und Getränken von heimischen Gastronomen geben. Kulturell perfekt ergänzt von zahlreichen Top-Acts. Konzert-Höhepunkt wird am Samstag, 09. Mai, die Familie Hossa auf der Marktplatz-Bühne ab 20 Uhr sein. Für eine unglaublich lustige Kinderunterhaltung sorgt bereits am Samstagnachmittag, „herrH“.

Mit ihrer Show und einer detailverliebten Kulisse, die ihresgleichen sucht, hat sich die Familie Hossa in nur knapp zwei Jahren den Ruf einer der bestgebuchten Schlager- und Party-Bands im deutschsprachigen Raum erspielt. Fliegende Kostümwechsel sorgen außerdem dafür, dass bei einer „Familie Hossa“-Show ja keine Langeweile aufkommt.

