Warsteiner feiert treue Mitarbeiter

Brauereiangehörige mit 40-jährigem Dienstjubiläum

brilon-totallokal: – 120 Jahre voller Einsatz: Mit Bernd Lütkeduhme, Franz-Josef Eickhoff und Martin Pflug blicken gleich drei Jubilare auf 40 Jahre Betriebszugehörigkeit zurück. Am Freitag bedankte sich die familiengeführte Brauerei in einer Feierstunde für ihren Einsatz und ihre Treue.

Als Franz-Josef Eickhoff, Bernd Lütkeduhme und Martin Pflug ihre Arbeit im Jahr 1980 bei der Warsteiner Brauerei aufnahmen, ahnten sie nicht, dass sie für so viele Jahre im Dienst des Familienunternehmens stehen würden. Sie blieben der Brauerei treu und sind noch heute, nach 40 Jahren, mit vollem Einsatz dabei. Bernd Lütkeduhme und Franz-Josef Eickhoff sind in der Logistik und Martin Pflug in der Abfüllung tätig. In einer Feierstunde am Freitag bedankte sich Andreas Krotki aus der Personalabteilung für die langjährige Betriebszugehörigkeit und stieß mit einem Warsteiner auf ihren Einsatz an. „Das Vertrauen und die Treue unserer Mitarbeiter über Jahrzehnte hinweg freut uns als Familienunternehmen mit einer über 265-jährigen Geschichte ganz besonders“, sagt Andreas Krotki.

Warsteiner Gruppe Die Warsteiner Brauerei zählt zu den größten Privatbrauereien Deutschlands. Gegründet 1753, ist sie ein Familienunternehmen in neunter Generation. Die Warsteiner Gruppe umfasst die Herforder Brauerei, die Privatbrauerei Frankenheim, die Paderborner Brauerei sowie Anteile an der König Ludwig Schlossbrauerei. Mittlerweile vertreibt Warsteiner ihre Produkte aktiv in über 50 Ländern der Welt.

Quelle: Warsteiner Brauerei

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon