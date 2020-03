Finale der Biathleten beim Deutschen Schüler-Cup 2019/2020 in Ruhpolding

Für die Biathleten des Westdeutschen Skiverbandes im Bereich Schüler 13 bis 15 hieß es am Wochenende vom 06. bis 08. März 2020 noch einmal „alles geben“ beim Finale des Deutschen Schüler-Cup 2019/2020 in der Chiemgau-Arena im bayerischen Ruhpolding.

brilon-totallokal: Bei wechselhaften nasskalten Bedingungen wurde am Freitag ein reiner Langlauf-Techniksprint und am Samstag ein Einzelsprintwettkampf mit einmal liegend und einmal stehend Schießen auf feuchtem Altschnee ausgetragen. Am Sonntag zeigte sich das Wetter von seiner schönen Seite und durch nächtlichen Frost war die Wettkampfstrecke für den Massenstart in einem guten Zustand.

Neben den Teilnehmern Julia Schüttler, Linn Winkler, Charlotte Grosche, Sophie Diemel und Mariella Kießler vom Skiclub Winterberg sowie Suvi Nelli Dickel, Sophia Janson und Maximilian Breudel vom VfL Bad Berleburg, welche mit ausbaufähigen Ergebnissen bei den Wettkämpfen abschlossen, konnten Lotta Bultmann (VfL Bad Berleburg) und Vitus Vonnahme vom SC Neuastenberg-Langewiese überzeugen und das intensive Training der vergangenen Wochen zahlte sich aus.

Schlossen Lotta mit Platz 9 und Vitus mit Platz 10 beim Techniksprint eher noch mittelmäßig ab, so konnten sie ihre Leistung am Samstag und Sonntag deutlich steigern.

Beim Sprint am Samstag über 4 km belegte Vitus bei einem Schießfehler (l s 0:1) einen starken 3. Platz von 21 Teilnehmern in seiner Altersklasse. Lotta erreichte über 3 km und ebenfalls einem Schießfehler (l l 0:1) sogar den 2. Platz von 32. Diesen Platz konnte sie am Sonntag beim Massenstart in ihrer Altersklasse über 4 km und 2-mal liegend Schießen bei 0 Fehler halten. In der Gesamtwertung belegt sie den 5. Platz.

Vitus musste an diesem Tag 6 km auf der Wettkampfstrecke mit 2-mal liegend und 1-mal stehend Schießen absolvieren. Bei 2 Fehlern (l l s 0:0:2) erreichte er, nur 0,8 Sekunden hinter Platz 3, einen guten 4. Platz. In der Gesamtwertung des DSV Schülercup beendet Vitus die Saison mit einem hervorragenden 5. Platz von 26.

Am 28. März 2020 findet in Winterberg die Gesamtsiegerehrung der Saison 2019 / 2020 für den Bereich Schüler des Hessischen und Westdeutschen Skiverbandes S7 bis S15 statt. Danach haben sich die Sportler eine kurze Pause verdient, bevor das Training im Mai für die neue Saison beginnt.

Die Ergebnisse der Westdeutschen Biathleten:

→Techniksprint (Freitag, ohne Schießen):

S13 weibl. (1 km): …9. Lotta Bultmann (VfL Bad Berleburg) 3:39,4 Minuten; …22. Linn Winkler (Skiklub Winterberg) 3:59,9; …24. Olivia Kroll (SK) 4:06,2; …26. Suvi Nelli Dickel (VfL) 4:08,6; …27. Charlotte Grosche (SK) 4:11,1; …30. Sophia Janson (VfL) 4:20,8; …32. Sophie Diemel (SK) 4:33,4;

S13 männl. (1 km): …13. Maximilian Breudel (VfL) 3:38,8;

S14 weibl. (1 km): …24. Julia Schüttler (SK) 3:52,8; …26. Mariella Kießler (SK) 3:59,7;

S14 männl. (1 km): …10. Vitus Vonnahme (Sportclub Neuastenberg-Langewiese) 3:21,4;

→Sprint (Samstag):

S13 weibl. (3 km, Schießen liegend+liegend): …2. Lotta Bultmann (VfL) 12:33,8 / 0+1 Fehler; …11. Linn Winkler (SK) 13:46,1 / 1+0; …19. Charlotte Grosche (SK) 14:24,5 / 1+1; …21. Sophia Janson (VfL) 14:54,5 / 0+1; …25. Suvi Nelli Dickel (VfL) 15:53,7 / 2+4; …27. Olivia Kroll (SK) 16:21,2 / 2+2; …32. Sophia Diemel (SK) 17:13,2 / 4+1;

S13 männl. (3 km, Schießen liegend+liegend): …16. Maximilian Breudel (VfL) 13:54,4 / 1+2;

S14 weibl. (4 km, Schießen liegend+stehend): …15. Julia Schüttler (SK) 17:46,6 / 1+2; …29. Mariella Kießler (SK) 20:21,5 / 2+2;

S14 männl. (4 km, Schießen liegend+stehend): …3. Vitus Vonnahme (SCNL) 15:23,7 / 0+1;

→Massenstart (Sonntag):

S13 weibl. (4 km, Schießen liegend+liegend): …2. Lotta Bultmann (VfL) 13:47,6 / 0+0; …15. Linn Winkler (SK) 16:01,1 / 0+2; …19. Olivia Kroll (SK) 16:40,9 / 0+1; …21. Suvi Nelli Dickel (VfL) 16:46,2 / 3+1; …24. Charlotte Grosche (SK) 17:06,2 / 1+1; …26. Sophia Janson (VfL) 17:07,5 / 0+1;

S13 männl. (4 km, Schießen liegend+liegend): …15. Maximilian Breudel (VfL) 15:41,0 / 2+1;

S14 weibl. (6 km, Schießen liegend+liegend+stehend): …12. Julia Schüttler (SK) 20:00,9 / 0+0+3; …31. Mariella Kießler (SK) 22:21,8 / 1+3+2;

S14 männl. (6 km, Schießen liegend+liegend+stehend): …4. Vitus Vonnahme (SCNL) 17:45,5 / 0+0+2;

→Gesamtwertung DSV Schülercup:

S13 weibl.: …5. Lotta Bultmann (VfL) 86 Punkte; …25. Suvi Nelli Dickel (VfL) 23 Punkte; …29. Sophia Janson (VfL) 22 Punkte; …31. Linn Winkler (SK) 19 Punkte; …32. Olivia Kroll (SK) 16 Punkte; …35. Charlotte Grosche (SK) 14 Punkte;

S13 männl.: …21. Maximilian Breudel (VfL) 45 Punkte; …22. Bjarne Klein (VfL) 41 Punkte;

S14 weibl.: …20. Julia Schüttler (SK) 48 Punkte;

S14 männl.: …5. Vitus Vonnahme (SCNL) 103 Punkte;

Quelle: Jürgen Basedo, – SC Neuastenberg-Langewiese

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon