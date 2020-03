Vom Krankenpfleger zum kranken Pfleger

Die am häufigsten diagnostizierte psychische Erkrankung sind Depressionen. Mittlerweile ist jeder achte KKH-versicherte Arbeitnehmer betroffen – das ist rund ein Drittel mehr als noch zehn Jahre zuvor. Aufgrund von Depressionen waren Berufstätige zuletzt auch am längsten krankgeschrieben (2019 im Schnitt fast 68 Tage). Es folgen Angststörungen (knapp 56 Tage) und psychische Störungen etwa durch den Missbrauch von Alkohol und Medikamenten (rund 36 Tage). Bei sogenannten Anpassungsstörungen, also depressiven Reaktionen aufgrund körperlicher und seelischer Belastungen wie sie etwa bei hohem Leistungsdruck und Mobbing entstehen, verzeichnete die KKH den größten Anstieg um etwa zwei Drittel. Immer häufiger stellen Ärzte außerdem die Diagnose Burnout. Auch da registriert die KKH im selben Zeitraum einen deutlichen Anstieg von fast 60 Prozent. Das zeigt, dass immer mehr Berufstätige Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung haben und ausgebrannt sind. Burnout gilt als Vorstufe zur Depression und wird als Zusatzdiagnose im Zuge anderer Erkrankungen gestellt.

Krankenpfleger fehlen am häufigsten und längsten

Der Beruf als Krankenpfleger schlägt offenbar am meisten auf die Seele: So ist der Krankenstand wegen psychischer Leiden in den vergangenen drei Jahren nicht nur um die Hälfte gestiegen, sondern mit Abstand auch am höchsten (4,7 Prozent). Krankenpfleger meldeten sich zuletzt auch am längsten arbeitsunfähig (2019 im Schnitt 82,2 Tage, drei Jahre zuvor waren es noch 50,8 Tage).

Unter psychischen Druck stehen laut KKH-Statistik auch Mitarbeiter von Sozialverwaltungen und -versicherungen. Sie fehlten im vergangenen Jahr 2,7 Prozent ihrer Sollarbeitszeit. Unter den Top fünf rangieren außerdem Führungskräfte in der Krankenpflege und im Rettungsdienst (2,2 Prozent), Berufsschullehrer (2,1 Prozent) sowie Servicepersonal im Straßen- und Schienenverkehr, dazu zählen auch Kontrolleure in Bus und Bahn (1,9 Prozent).