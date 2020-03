Kostenlose DGB Informationsveranstaltung: Einführung ins Arbeitsrecht

Das DGB-Bildungswerk NRW e.V. bietet im April in Zusammenarbeit mit der DGB-Region Südwestfalen/Kreisverband HSK und der IG BCE Ortsgruppe Marsberg wieder eine informative Veranstaltung im Hochsauerlandkreis an.

brilon-totallokal: Arbeitsrecht ist ein sehr komplexes Thema. Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sollten ihre Rechte daher gut kennen damit sie sie angemessen einfordern können. Die Informationsveranstaltung soll einen Überblick geben über die arbeitsrechtliche Situation vom Abschluss des Arbeitsvertrages an bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses:

Was ist ein Arbeitsvertrag? Was ist bei Vertragsschluss zu beachten? Welche grundsätzlichen Rechte bestehen? Kann Teilzeit oder Pflegezeit verlangt werden? Wie gestaltet sich die Rückkehr nach Eltern- oder Pflegezeit? Gibt es Besonderheiten bei Mini-Jobs? Unter welchen Voraussetzungen kann der Arbeitgeber kündigen? Was kann man dagegen tun? Welche Aufgaben haben Betriebsräte?

Als Expertin steht Iris Lingenhöfer, Rechtsanwältin, zur Verfügung. Die kostenlose Veranstaltung findet statt am Dienstag, 21.04.2020 in der Zeit von 16:00-18:30 Uhr, Saal im Bürgerhaus, Casparistraße 2, 34431 Marsberg. Auskünfte zur Veranstaltung beim DGB-Büro unter 0291/95298390.

Quelle: Sandra Grimm – DGB-Region Südwestfalen

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon