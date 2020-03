Mitarbeiter der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten ziehen in neue Räumlichkeiten

Brilon: Umbau des alten Casinos abgeschlossen

brilon-totallokal: Ende 2019 begann der Umbau des alten Casinos im Volksbank-Center in Brilon. Die Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten investierte viel Zeit in die Umbaumaßnahmen, um auf über 400 qm² die Mitarbeiter des Kunden-Dialog-Centers, des Business-Centers, der Online-Geschäftsstelle und der Elektronischen Bankdienstleistungen dort unterzubringen.

Die Umbaumaßnahmen und Umzüge der Abteilungen sind nun abgeschlossen. Neben einer akustischen Raumoptimierung, die den Mitarbeitern beim Telefonieren die nötige Ruhe gewährt, verfügen die neuen Räumlichkeiten auch über einen Relax Raum für die Pausen zwischendurch.

Nicht nur für die 29 Mitarbeiter/innen der Abteilungen sind die neuen Räumlichkeiten ein großer Schritt in die richtige Richtung, auch der Volksbank Standort Brilon wir dadurch nachhaltig gestärkt. „Unsere neuen Räumlichkeiten ermöglichen modernes Banking in einer vollkommen neuen Arbeitsumgebung. Nur so können wir halten, was wir versprechen – digitaler und regionaler Lebenspartner für unsere Kunden zu sein und kompetente Beratung und Lösungsfindung am Telefon zu gewährleisten” betont Manuel Lüke, Leiter der Abteilungen bei der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten.

Bild: Die Mitarbeiter freuen sich über die optimierten Räumlichkeiten

Quelle: Edith Kunz – Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten eG

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon