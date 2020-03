Olsberg stößt weiterhin mit Warsteiner an

Schützenbruderschaft St. Michael 1870 Olsberg e.V. und Brauerei setzen ihre Zusammenarbeit fort

brilon-totallokal: Die Schützenbruderschaft St. Michael 1870 Olsberg e.V. hat sich entschieden: Die bestehende Partnerschaft mit Warsteiner wurde langfristig verlängert und auch zukünftig wird auf den Schützenfesten mit Getränken des Familienunternehmens angestoßen.

Auf die neue Partnerschaftsvereinbarung stießen Vertreter des Schützenvereins und der Brauerei in Warstein an. „Wir freuen uns sehr auf unser 150-jähriges Jubiläum, das wir im Rahmen unseres Schützenfests im Sommer feiern. Es findet in diesem Jahr vom 26. bis 29. Juni statt. In diesem Jahr gibt es noch mehr Grund zur Freude: Neben unserem Schützenfest sind wir Ausrichter des 27. Kreisschützenfests des Kreisschützenbundes Brilon. Da es nur alle drei Jahre veranstaltet wird, ist das für uns eine besondere Ehre und mit Warsteiner können wir auf einen starken Partner für Bier und Ausschanktechnik zählen“, sagt Tobias Klauke, Oberst und 1. Vorsitzender der Schützenbruderschaft. Nach der Erstauflage in Olsberg 1984 richtet der Verein die Großveranstaltung nun zum zweiten Mal aus.

Auch bei der familiengeführten Brauerei gibt es erfreute Gesichter. „Unser Dank gilt der Schützenbruderschaft für Ihr langjähriges Vertrauen und die durchweg positive Partnerschaft. Für uns als regionale Brauerei sind Schützenvereine nicht mehr wegzudenken. Wir freuen uns sehr, das Engagement der Schützen unterstützen zu dürfen“, sagt Thomas Wulfert von Warsteiner.

Warsteiner Gruppe Die Warsteiner Brauerei zählt zu den größten Privatbrauereien Deutschlands. Gegründet 1753, ist sie ein Familienunternehmen in neunter Generation. Die Warsteiner Gruppe umfasst die Herforder Brauerei, die Privatbrauerei Frankenheim, die Paderborner Brauerei sowie Anteile an der König Ludwig Schlossbrauerei. Mittlerweile vertreibt Warsteiner ihre Produkte aktiv in über 50 Ländern der Welt.

