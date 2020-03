Absage der DGB Infoveranstaltung zu Harz IV

Auch der DGB trägt der aktuellen epidemischen Lage Rechnung

brilon-totallokal: Aufgrund der derzeitigen Lage muss die Infoveranstaltung „Hartz IV im sozialen Grundsicherungssystem: Kosten der Unterkunft und Kürzungen bei Sanktionen“ des DGB-Bildungswerk NRW e.V. und der DGB-Region Südwestfalen/DGB-Kreisverband HSK am 31. März 2020 im Diakoniecafé in Meschede in der Zeit von 14:00 -16:30 Uhr leider abgesagt werden.

Quelle: Sandra Grimm – DGB-Region Südwestfalen

