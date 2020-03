Autosalon (04.04.2020) und Brilon blüht auf (05.04.2020) können nicht wie geplant stattfinden

Ebenso wenig das Kneipenfestival und der „Cheat-Day“

brilon-totallokal: Was man auf Grund der aktuellen Entwicklung schon ahnen konnte, ist jetzt traurige Gewissheit: Am ersten Aprilwochenende finden in Brilon weder der Autosalon, noch Brilon blüht auf mit dem Cheat-Day, oder die Kneipennacht, statt.

„Es tut uns für die Einzelhändler und Gastronomen sehr leid. Aber der aktuelle Erlass der NRW-Landesregierung lässt keine andere Entscheidung zu. Aufgrund der derzeit latent bestehenden Infektionsgefahr müssen wir Veranstaltungen dieser Größenordnung, auf die sich viele Menschen schon lange gefreut haben, leider absagen. Ich denke, wir sind alle verpflichtet, einen Beitrag zur Eindämmung der weiteren Verbreitung des Coronavirus zu leisten. Die Bereitschaft dazu ist ein Akt wechselseitiger Verantwortung füreinander“, so Bürgermeister Dr. Christof Bartsch.

Die Absage findet in Absprache mit dem Gewerbeverein Brilon und den zuständigen Ausschüssen Prima Brilon und Auto Brilon statt. Die drei Vorsitzenden Christian Leiße, Stefan Scharfenbaum und Paul Witteler zeigten sich enttäuscht, zeigen aber Verständnis für die Entscheidung: „Die Gesundheit der Besucher, aber natürlich auch die unserer Mitarbeiter, geht vor. Es wäre bei der aktuellen Lage einfach unverantwortlich, dieses Wochenende so durchzuführen. Wir hoffen, dass wir die Veranstaltungen vielleicht nachholen können“.

So ist es derzeit auch geplant. Wenn es die weitere Entwicklung zulässt, wäre ein Termin im Mai möglich.

