Bürgermeister Wolfgang Fischer: Mit Blick auf die aktuellen Entwicklungen hat die Stadt Olsberg einige neue Maßnahmen beschlossen

Olsberg: Neue Maßnahmen für Plus an Infektionsschutz

Olsberg. Der Schutz vor Neu-Infektionen ist der wirksamste Weg, um die weitere Verbreitung des Corona-Virus möglichst einzuschränken. Mit Blick auf die aktuellen Entwicklungen hat die Stadt Olsberg einige neue Maßnahmen beschlossen, die dem Infektionsschutz dienen. „Ziel ist es, Infektionen nach Möglichkeit zu verhindern und Infektionsketten zu unterbrechen“, so Bürgermeister Wolfgang Fischer.

So werden die Sitzungen des Ausschusses Bildung, Sport, Freizeit sowie des Stadtrates, die am Mittwoch und Donnerstag, 18. und 19. März, stattfinden sollten, verschoben. Hintergrund: Angesichts der Themen, die zur Beratung anstehen, rechnet die Stadtverwaltung mit einem öffentlichen Interesse, das die übliche Besucherzahl von Sitzungen politischer Gremien erheblich überschreitet. Deshalb sollen diese Sitzungen nach Möglichkeit erst stattfinden, wenn ein ausreichender Infektionsschutz auch für interessierte Bürgerinnen und Bürger, die den Sitzungen beiwohnen wollen, gewährleistet ist.

Auch das Rathaus ist ein Ort, an denen es intensiven Publikumsverkehr gibt. Deshalb empfiehlt die Stadtverwaltung, vor einem Besuch zu prüfen, ob das Anliegen nicht auch telefonisch, per E-Mail oder per Brief zu regeln ist. Nur dringend notwendige Angelegenheiten sollten in der Stadtverwaltung noch persönlich erledigt werden. Die Stadt Olsberg bittet dabei – um einen möglichst reibungslosen Ablauf zu gewährleisten – um eine vorherige telefonische Terminvereinbarung.

Gleichzeitig appelliert die Stadt Olsberg an alle Bürgerinnen und Bürger, die bekannten Ratschläge zum Infektionsschutz zu beachten. Bürgermeister Wolfgang Fischer: „Wer sich sorgfältig und häufig mit Seife die Hände wäscht, einen gewissen Abstand zu seinen Mitmenschen einhält, auf Nies- und Hust-„Etikette“ achtet und selbstverständlich auch größere Veranstaltungen meidet, die einen engen Kontakt mit anderen Personen mit sich bringen, hat schon sehr viel dafür getan, um Infektionen und eine weitere Verbreitung des Coronavirus zu verhindern.“

Quelle: Jörg Fröhling, Presse und Öffentlichkeitsarbeit / Stadt Olsberg

