Absage der Versammlung des Sauerländer Schützenbundes am Samstag, 25. April 2020 in Körbecke

Der Sauerländer Schützenbund unterstützt mit seiner Absage den Kampf gegen die Corona Pandemie

brilon-totallokal: Liebe Schützenbrüder, liebe Schützenschwestern, der geschäftsführende Bundesvorstand hat heute in einer Telefonkonferenz beschlossen, die Bundesversammlung des Sauerländer Schützenbundes am 25. April 2020 in Körbecke abzusagen.

Eine Durchführung der Bundesversammlung aufgrund der Corona-Epidemie hält der Vorstand für unvertretbar. Allen Schützenschwestern, allen Schützenbrüdern und deren Familien wünschen wir vor allem Gesundheit.

Mit Sauerländer Schützengruß

Martin Tillmann Bundesoberst und Wolfram Schmitz Bundesgeschäftsführer

Quelle: Wolfram Schmitz – Sauerländer Schützenbund e.V.

