KUNTERBUNT e. V. schließt vorerst seine Angebote

KUNTERBUNT e. V. schließt seine Angebote und sagt Termine ab



brilon-totallokal: Alle Angebote von KUNTERBUNT e. V. in Brilon bleiben bis auf weiteres geschlossen. Dazu gehören der gemeinnützige Laden in der Friedrichstraße, die Spendenannahme An der Schützenhalle, das Handarbeitscafé im Ev. Gemeindezentrum sowie das Repair Café in der Stadtbibliothek. Auch das geplante Auslegen des 3. Zeltes der Begegnung für die Hansetage kann leider nicht öffentlich stattfinden.

Über die E-Mail-Adresse [email protected] ist der Verein weiterhin jederzeit erreichbar.

Quelle: Kirsten Ecken – KUNTERBUNT e. V.

