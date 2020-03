HSW und HE schließen Kundencenter

Kontakte bleiben weiter per Telefon oder online möglich

brilon-totallokal: Die Hochsauerlandwasser GmbH (HSW) und die HochsauerlandEnergie GmbH (HE) schließen ab sofort bis auf Weiteres ihre Kundencenter im Bürger- und Rathaus Bestwig, in der Alten Post in Bigge sowie im Gewerbegebiet Meschede-Enste für den Besucherverkehr. Auch die technisch-betrieblichen Standorte am Bauhof in Bestwig und im Gewerbegebiet “Hohler Morgen” in Bigge bleiben für Besucher geschlossen. Die beiden Kommunalunternehmen möchten auf diese Weise einen Beitrag dazu leisten, die weitere Ausbreitung des Corona-Virus möglichst einzudämmen.

Für Kontakte mit Kundinnen und Kunden steht das Team von HSW und HE während der üblichen Öffnungszeiten telefonisch oder per E-Mail bereit. Außerdem verweisen die beiden Kommunalunternehmen auf die Möglichkeit, Anliegen online zu erledigen – etwa über die Kundenportale, die auf den Internet-Seiten www.hochsauerlandwasser.de und www.hochsauerlandenergie.de zur Verfügung stehen.

Die HSW und die HE bitten alle Bürgerinnen und Bürger um Verständnis.

Quelle: Jörg Fröhling – Hochsauerlandwasser GmbH

