Sparkasse Hochsauerland konzentriert Geschäftsbetrieb

Sparkasse Hochsauerland schliesst kleinere Filialen für Kundenverkehr

brilon-totallokal: Um bei weiteren Einschränkungen im öffentlichen Leben zumindest eine Grundversorgung der Bevölkerung mit Finanzdienstleistungen in den kommenden Wochen sicherzustellen, konzentriert die Sparkasse Hochsauerland ab sofort den Geschäftsbetrieb auf die Standorte: Hauptstelle Brilon und die Filialen Bestwig; Olsberg Hauptstr., Olsberg Bahnhofstr., Winterberg, Medebach und Hallenberg. Die Öffnungszeiten bleiben unverändert.

In den geöffneten Filialen werden die Kunden durch verschiedene Maßnahmen zu den richtigen Mitarbeitern geführt. Beratungstermine werden medial oder telefonisch vereinbart und nur in Ausnahmefällen persönlich erfolgen. Der Filialbetrieb in den Geschäftsstellen Alme, Ramsbeck, Siedlinghausen, Niedersfeld, und Züschen wird ab morgen, Dienstag, 17. März 2020 nicht für den Kundenverkehr geöffnet. Die Mitarbeiter sind telefonisch erreichbar.

Die Bargeldversorgung wird über die Geldautomaten in den SB-Bereichen weiterhin sichergestellt. Für alle Bankgeschäfte kann das digitale Angebot im Online-Banking oder in der Sparkassen-App genutzt werden. Ferner steht das Kunden-Service-Center wie gewohnt von montags bis freitags in der Zeit von 8:00 Uhr bis 19:00 Uhr unter der Rufnummer 02961 / 793-0 zur Verfügung.

