Corona-Krise: KKH schließt alle Servicestellen

Krankenkasse über Telefon, E-Mail und Internet für Kunden erreichbar

winterberg-totallokal: Aufgrund der Ausbreitung der Corona-Epidemie schließt die KKH Kaufmännische Krankenkasse ab 17.03.2020 bundesweit ihre Servicestellen. „Da uns die Gesundheit unserer Versicherten am Herzen liegt, stellen wir die persönliche Kundenberatung in unseren Servicestellen vorübergehend ein“, erklärt Christian Klameth vom KKH-Serviceteam in Paderborn. „Für unsere Kunden sind wir weiterhin gut erreichbar über Telefon, E-Mail und Internet.“ Die kostenfreie Servicerufnummer der KKH ist rund um die Uhr geschaltet: 0800 5548640554. Die E-Mail-Adresse lautet [email protected]. Zum Thema Coronavirus gibt es zudem umfangreiche Informationen auf der Internetseite: kkh.de/coronavirus

Die KKH Kaufmännische Krankenkasse ist eine der größten bundesweiten gesetzlichen Krankenkassen mit rund 1,7 Millionen Versicherten. Nähere Informationen erhalten Sie unter kkh.de/presse/portrait.

Quelle: Ulrike Schäfer – KKH Kaufmännische Krankenkasse

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon