Konfirmationen absagen

Superintendent Dieter Tometten empfiehlt eine Verschiebung auf den Herbst

brilon-totallokal: Der Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Dieter Tometten empfiehlt den Kirchengemeinden eine frühzeitige Absage der für Ende April geplanten Konfirmationsfeiern: „Dass es für eine geordnete Durchführung der Konfirmationen keine Aussicht mehr gibt, müssen wir bei näherem Überlegen eingestehen. Selbst wenn nach den Osterferien einige der aktuellen Beschränkungen gelockert werden sollten, ist eine Entwarnung wegen des Infektionsrisikos ausgeschlossen. Das gilt für die Konfirmationsgottesdienste wie für die Familienfeiern. Darum empfehle ich dringend, die Konfirmationen konsequent auf den Herbst zu verschieben. Das schafft bei allem Verdruss wenigstens Planungsklarheit.“

Da im Moment gemeinsame Gottesdienste nicht stattfinden können und die meisten Kirchen geschlossen bleiben, wollen Katholische wie Evangelische Kirche gemeinsam in ökumenischer Verbundenheit allabendlich ein hörbares Zeichen setzen. “Die Glocken rufen die Gemeinde zum Gottesdienst und mahnen zum Gebet”, heißt es in der westfälischen Kirchenordnung. Nicht nur am Sonntagmorgen, sondern auch zu anderen Zeiten können Glocken zum Gebet rufen.

Das gemeinsame Glockengeläut soll jeweils um 19.30 Uhr fünf Minuten lang akustisch die Verbundenheit der Gläubigen miteinander zeigen.

Quelle: Hans-Albert Limbrock – Evangelischen Kirchenkreis Soest-Arnsberg

