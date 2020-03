Gesegnete Palmzweige begleiten uns

brilon-totallokal: Bis zum Palmsonntag segnen die Priester des Pastoralen Raumes Brilon gebundene Palmzweige, die an den Einzug Jesu in Jerusalem an besagtem Palmsonntag erinnern. Sie können Ihre Palmzweige mit Namen versehen vor den Altar Ihrer Kirche ablegen und ab Mittag des Palmsonntags wieder abholen.

Mit dem Palmsonntag beginnt die Hl. Woche. Die Palmzweige begleiten uns fortan durch die Zeit, werden an die Kreuze geheftet und spätestens am kommenden Aschermittwoch wieder verbrannt. Aus deren Asche wird dann das Aschenkreuz auf die Stirn gezeichnet.

Quelle: Beate Busch – Kath. Propsteipfarram

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon