Brilon – 22.03.2020 – Heilige Messe am Sonntag in der Propsteikirche in Brilon mit Propst Dr. Reinhard Richter

brilon-totallokal: Weil gemeinsame Messfeiern derzeit wegen der Corona-Epidemie nicht erlaubt sind, kommen wir zu Ihnen und Euch auf diese Weise in die Wohnungen und Stuben. Als “Messe ohne Volk” beten und feiern wir doch mit und für das Volk und möchten zeigen, dass wir Sie und Dich nicht allein lassen. Wir vertrauen einem Gott, der in Jesus Christus allen Menschen nahe sein will. Deswegen suchen wir auf digitalem Wege diese Nähe auch im Miteinander in der Sorge um das Heil und die Gesundheit der Menschen.

Lasst uns füreinander da sein und darauf achten, dass wir den Gefahren weitgehend entgehen können! Jeden Tag läuten um 19.30 Uhr alle Kirchenglocken 5 Minuten lang und laden zum Innehalten und zum Gebet in dieser Krisenzeit ein. Einige stellen auch ein Kerzenlicht in das Fenster. Zeichen und Gesten, dass wir darauf vertrauen, dass wir Gott nicht egal sind. Hilf uns bitte, auch wenn wir oft genug daran gedacht haben, alles ohne Dich zu schaffen!

Mit herzlichen Grüßen, Ihr und Euer Propst Reinhard Richter