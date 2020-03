HSW.-Rundbrief 03 / 2020

Das Programm der Hochsauerlandwelle vom 22.03. bis 06.04.

brilon-totallokal: Liebe HSW.-Gemeinde,



laiwe Frönne van diär Häugen Siuerlandwelle, seit dem letzten Rundbrief steht die Welt auf dem Kopf. Mehr will ich tau düsen dullen Teyen, zu diesen verrückten Zeiten, nicht schreiben. Die Medien überschlagen sich mit Meldungen. Wir bleiben in gewohnter, ruhiger Weise für euch da. Wir senden ein im wahrsten Sinne des Wortes „ausgefallenes Programm“ zu ausgefallenen Veranstaltungen. Trotzdem können auch unsere Sendungen ausfallen, wenn Radio Sauerland aus aktuellem Anlass sein Programm ändert.

Dann schaut bitte auf unsere Seite hochsauerlandwelle.com. Unser Geschäftsführer Rudolf Horst aktualisiert den Programmplan mehrmals in der Woche.

Uns allen wünsche ich eine gute Zeit in schweren Tagen!

Gut goon!

Markus Christian Hiegemann – Hochsauerlandwelle

Übersicht

1 Die nächsten Sendungen der Hochsauerlandwelle

2 Radio-Sendungen für ausgefallene Veranstaltungen

3 Ausbau der Angebote im Abruf-Funk (podcast)

4 Wir senden uneingeschränkt weiter

5 Terminabsagen

6 Plattdeutsche Gesamtausgabe Ferdinand Wagener im Netz

7 Nachruf Klaus Kropff (Olsberg)

1. Die nächsten Sendungen der Hochsauerlandwelle

22.03.2020 ab 19 Uhr Hiegemann unterwegs… Lächelwerk Schmallenberg

23.03.2020 ab 20 Uhr Do biste platt (568): Twiäs düär dat Siuerland 3

29.03.2020 ab 19 Uhr Musik aus dem Sauerland: Musiker Netzwerk Arnsberg

30.03.2020 ab 20 Uhr Do biste platt (569): Twiäs düär dat Siuerland 4

06.04.2020 ab 20 Uhr Do biste platt (570): Rippräppkes mett Jupp Dahme (23)

Link: Empfang der Hochsauerlandwelle

Link: Netz-Radio einschalten

2. Radio-Sendungen für ausgefallene Veranstaltungen

Kein plattdeutscher Kreuzweg in Eslohe… aber einen plattdeutschen Kreuzweg gibt es trotzdem – und zwar am Karfreitag, am 10. April, ab 19 Uhr von der Hochsauerlandwelle übers Radio. Kein Benefiz-Konzert mit der Big Band der Bundeswehr in Schmallenberg… aber ein Radio-Trost-Konzert könnt ihr am 29. April ab 20 Uhr mit der Musik der Big Band hören. Und den gemeinnützigen Verein Lächelwerk, der den Erlös des Konzertes hätte erhalten sollen, stellen wir euch schon am Sonntag ab 19 Uhr vor:

3. Ausbau der Angebote im Abruf-Funk (podcast)

Wir bauen unseren Abruf-Funk in Zusammenarbeit mit NRWison weiter aus. Bereits jetzt haben wir auch einige Sendungen aus unserem umfangreichen Archiv eingestellt, so z. B. die 64. Ausgabe „Hiegemann unterwegs – Sauerländer Köpfe“ vom 24. April 2016 über Marita Gerwin. Marita Gerwin leitete bis 2020 die Fachstelle Zukunft Alter in Arnsberg. Ihre Verabschiedung am 6. März 2020 wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Gemeinsam mit Doro Müller hat sie die Akademie 6 bis 99 – damals am Berufskolleg am Eichholz – in Arnsberg gegründet. Die vielen Sendungen aus diesem Generationen-Lernplatz werden wir euch ebenfalls nach und nach zur Verfügung stellen. Dazu gehören auch die beiden mit dem Bürgermedienpreis der Landesmedienanstalt NRW ausgezeichneten Sendungen „Mal was anderes! Malen wie Picasso und Co.“ und „Wir lassen die Puppen tanzen! Das Marionettentheater Firo in Sundern und Arnsberg“.

4. Wir senden uneingeschränkt weiter

Im Rahmen des Projektes „SauerlandPlatt“ sind seit dem 29. Juni 2019 sehr viele Aufnahmen entstanden, die noch nicht in „Do biste platt“ gesendet wurden. Zwar ruhen die Aufnahmen für das Projekt aktuell, aber das vorhandene Material reicht noch Wochen aus. Einige unserer Mitwirkenden können sich selbst aufnehmen und diese Aufnahmen auf elektronischem Weg übermitteln. Die Musikszene im Sauerland ruht größtenteils, aber auch hier müsst ihr auf keine Sendungen mit Ingo Ramminger und der „Musik aus dem Sauerland“ verzichten. Einige Beiträge sind auch hier vorproduziert. Bei anderen führen wir ggf. Aufnahmen unter besonderen Sicherheitsbedingungen durch. Alle Sendepläne findet ihr wie gewohnt auf unserer Seite hochsauerlandwelle.com

5. Termine bzw. Terminabsagen

Habt ihr Treffen, Termine oder Nachrichten, Fragen oder Anregungen für uns? Dann schreibt gern an: [email protected]

Tipps und Termine für die MUSIK AUS DEM SAUERLAND schickt ihr bitte an: [email protected]

Terminabsagen

22.03.20 Dämmerschoppen mit der Swinging Brass Band in Olsberg > auf unbestimmte Zeit verschoben.

25.03.20 Plattdeutscher Kreuzweg Eslohe > fällt aus

27.03.20 „Juden in Eslohe“ – Vortrag von Peter Bürger > auf unbestimmte Zeit verschoben

29.03.20 Plattdeutscher Nachmittag in Wirmighausen > auf unbestimmte Zeit verschoben

29.04.20 Benefizkonzert der Big Band der Bundeswehr in Schmallenberg > Verschiebung auf 2021 geplant > Karten spenden, behalten oder bis zum 5. April zurückgeben

Alle plattdeutschen Treffen in Eslohe sind für März, April und Mai abgesagt. Es ist damit zu rechnen, dass auch der 26. Plattdeutsche Tag des Sauerländer Heimatbundes in Cobbenrode ausfällt. Mehr dazu im nächsten Rundbrief.

6. Plattdeutsche Gesamtausgabe Ferdinand Wagener im Netz

Diese Gesamtausgabe wurde erarbeitet mit einer Förderung in Höhe von 500,- Euro durch den Heimatbund der Gemeinde Finnentrop e.V. im Jahr 2017:

Ferdinand Wagener (1902 – 1945). Gesamtausgabe der Werke in sauerländischer Mundart. Herausgegeben von Peter Bürger und Wolf-Dieter Grün. Ein Editionsprojekt zur Mundartliteraturgeschichte aus dem Christine Koch- Mundartarchiv am Museum Eslohe in Zusammenarbeit mit dem Heimatbund Gemeinde Finnentrop e. V. = daunlots. internetbeiträge des christine-kochmundartarchivs am museum eslohe. nr. 93. Eslohe 2020. [422 Seiten] Im Netz derzeit schon aufrufbar über: > Heimatbund Finnentrop > Uni Münster

Die Einstellung auf der Seite ,,sauerlandmundart.de“ erfolgt später. Weitere Information und einen Rundbrief von Peter Bürger gibt es hier: Friedensbilder.

Nachruf – Klaus Kropff im Alter von 79 Jahren verstorben

Der plattdeutsche Arbeitskreis „Suerlänner Platt“ im Heimatbund der Stadt Olsberg trauert um seinen langjährigen Leiter Klaus Kropff aus Olsberg. Kropff war einige Tage nach einem Fahrradsturz am 28. Januar 2020 im Krankenhaus gestorben. Er kümmerte sich um die Organisation und Pressearbeit seines Arbeitskreises und war als Sprecher in der Sendung „Do biste platt“ von der Hochsauerlandwelle dabei. Im Dezember 2017 gestaltete er das plattdeutsche Treffen im Heimatstübchen in Padberg mit, 2019 den 25. Plattdeutschen Tag des Sauerländer Heimatbundes. Kropff wäre am 30. März 80 Jahre alt geworden. Mit ihm geht ein weiterer Freund, Förderer und Sprecher des Sauerländer Platts von uns, aber seine Spuren werden nicht verschwinden. Unsere Gedanken sind bei seiner

Frau Doris und seinen Angehörigen und Freunden.

Links

> Daunlots

> NRWision

> Sauerländer Heimatbund

> Sauerland Mundart

> Sparkasse Hochsauerland

> Volksbank im Hochsauerland

> Westfälischer Heimatbund

Quelle: Markus Hiegemann – HOCHSAUERLANDWELLE eV

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon